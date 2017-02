Door Joris Jansen, dinsdag 14 februari 2017 17:37, 25 reacties • Feedback

Dubai wil vanaf juli beginnen met het inzetten van een drone die in staat is om een persoon te vervoeren over een afstand van maximaal 50 kilometer. De autonoom vliegende drone, genaamd de EHang 184, heeft al een testvlucht gemaakt over de Burj al-Arab-wolkenkrabber.

De drone, een quadcopter van Chinese makelij, kan een passagier vervoeren van niet meer dan 100 kilogram. Zodra de passagier is ingestapt, kan hij een bestemming selecteren op een touchscreen, waarna de quadcopter automatisch zal opstijgen en geheel autonoom naar de locatie zal vliegen. De drone heeft een accu aan boord die een maximale vluchttijd van anderhalf uur of een bereik van 50 kilometer mogelijk maakt. De topsnelheid bedraagt 160 kilometer per uur; de gemiddelde kruissnelheid zal ongeveer 100 kilometer per uur bedragen, zo meldt AP.

Mattar al-Tayer, het hoofd van Dubais verkeersinstituut, zegt dat de drone niet enkel een conceptmodel is. Volgens hem zijn er ook daadwerkelijk testvluchten gemaakt in het luchtruim van Dubai. Op dit moment wordt de drone tentoongesteld tijdens de World Government Summit in Dubai.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de emir van Dubai, liet vorig jaar weten dat hij wil dat in 2030 ongeveer 25 procent van al het passagiersvervoer in de stad Dubai wordt uitgevoerd door autonoom opererende voertuigen. Om dat doel te bereiken is onder meer al een overeenkomst gesloten met EasyMile, de Franse maker van de EZ10, een elektrische shuttlebus voor tien personen die zonder bestuurder zal rijden.