Door Joris Jansen, maandag 13 februari 2017 17:29, 47 reacties • Feedback

Het Nederlandse bedrijf Pal-V uit Raamsdonkveer heeft de definitieve versie van de Pal-V Liberty gepresenteerd. Het voertuig is een gyrocopter, maar wordt in de markt gezet als een combinatie van een auto en een vliegtuig. Pal-V zegt het voertuig vanaf eind 2018 te gaan leveren.

De Pal-V Liberty is een tweepersoons driewieler met een rotor die in te klappen is, waardoor het voertuig ook de weg op kan als ware het een auto. Voor opstijgen zijn landingsbanen van minimaal 180 meter noodzakelijk; bij het maximumgewicht loopt dit op tot 330 meter. Voor landingen is 30 meter aan landingsbaan nodig. Zowel in de lucht als op de weg haalt het voertuig een snelheid van maximaal 180 kilometer per uur. Het geluid van de rotor zou vergelijkbaar zijn met een klein vliegtuig, maar het zou om beduidend minder decibel gaan dan bij een reguliere helikopter. Het ombouwen van het voertuig, waaronder het in- of uitklappen van de rotorbladen, duurt tussen de vijf en tien minuten, zo meldt een woordvoerder van het bedrijf tegen Tweakers.

De eerste serie productietoestellen zal bestaan uit negentig voertuigen, waarvan de helft in Europa en de andere helft in de Verenigde Staten wordt verkocht. De standaardversie van het voertuig gaat 299.000 euro kosten, terwijl de luxere versie voor bijna een half miljoen euro verkocht gaat worden. Het voertuig kan door iedereen met een rijbewijs en vliegbrevet bestuurd worden.

Bestuursvoorzitter Robert Dingemanse is volgens Omroep Brabant ervan overtuigd dat de leverdatum van eind 2018 ook daadwerkelijk gehaald zal worden: "Terwijl concepten van andere vliegende autofabrikanten, in veel gevallen gewijzigde regelgeving vereisen en heel vaak gebaseerd zijn op technologie die nog niet bestaat, heeft PAL-V er bewust voor gekozen om een vliegende auto te ontwerpen en te bouwen op basis van bewezen technologieën en ook volledig binnen de bestaande regelgeving. Dit leidt tot een verwachte leverdatum die zeer dichtbij en ook realistisch is". Het verkoopmodel moet nog gecertificeerd worden, maar daarbij verwacht de maker geen problemen.

Pal-V staat voor Personal Air and Land Vehicle en wordt sinds 2007 ontwikkeld door het gelijknamige bedrijf. In 2012 werden met een prototype de eerste testvluchten gehouden op de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. Volgens Dingemanse heeft het ministerie van Economische Zaken zijn bedrijf uit Raamsdonkveer gesubsidieerd met een bedrag van tien miljoen euro. Daarnaast heeft het bedrijf nog eens twintig miljoen ontvangen van particuliere investeerders.