Door Emile Witteman, maandag 13 februari 2017 18:35, 23 reacties • Feedback

Submitter: EricBruggema

Onderzoekers op de Universiteit van Harvard hebben een flowaccu ontwikkeld die minder snel slijt dan lithium-ion-accu's. De accu's moeten ingezet worden bij het opslaan van schone energie uit bronnen die niet constant energie kunnen leveren, zoals windmolens en zonnecellen.

De onderzoekers hebben de structuren van de moleculen in de elektrolytoplossingen aangepast, zodat ze oplosbaar zijn in water, schrijft de universiteit. Hierdoor zijn de elektrolyten niet bijtend, wat een stuk minder slijtage aan de accu oplevert. Volgens Michael Aziz, een docent bij de universiteit en een van de leidinggevenden van het project, verliezen de accu's één procent van hun capaciteit na duizend laadcycli. De accu's kunnen volgens de universiteit meer dan tien jaar mee.

Aziz vertelt verder dat de techniek bijzonder geschikt is voor het houden van een batterij in de kelder van een woning, aangezien de ph-neutrale vloeistoffen niet de vloer aanvreten wanneer ze worden gemorst. Ook kan hierdoor voor de bouw van de accu's van goedkopere materialen gebruikgemaakt worden. De universiteit mikt erop om een accu te maken die minder dan honderd euro per kilowattuur kost.

De accu's moeten voornamelijk gebruikt worden voor het opslaan van zelfopgewekte stroom van windmolens en zonnecellen. De universiteit geeft niet aan hoe groot de accu's zijn en voor hoeverre ze ook in andere velden toepasbaar zijn.