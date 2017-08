Winkel plaatst placeholder voor Game of Thrones-game van Bethesda

Op een website van een Amerikaanse winkel staat een placeholder van Bethesda: Game of Thrones. Vooralsnog toont de pagina niet meer dan de titel, die lijkt te suggereren dat de uitgever met een game gebaseerd op de boekenreeks en tv-serie komt.

De vermelding staat op de website van Target en werd zondag ontdekt door een gebruiker van Neogaf. De pagina staat op het moment van schrijven nog online. Op maandag wordt de laatste finale van het zevende seizoen van Game of Thrones door HBO uitgezonden, gesuggereerd wordt dat een officiële aankondiging van de game snel daarna volgt.

Inhoudelijke details over de game zijn er niet, ook is het niet bekend welke studio de mogelijke maker is. Bethesda is uitgever, maar heeft ook zijn eigen Bethesda Game Studios, makers van de rpg's Fallout 3 en Fallout 4 en de games uit de Elders Scroll-serie. Het Game of Thrones-thema lijkt zich goed te lenen voor en rpg.

Er zijn al eerder Game of Throne-games verschenen, zo werd in 2012 een actie-rpg uitbracht. Dat spel, gemaakt door Cyanide Studios, volgde de gebeurtenissen van het eerste seizoen van de serie. Het spel kreeg weinig positieve recensies. Op Metacritic heeft de pc-versie een gemiddelde score van 58. Eind 2014 verscheen het eerste deel van de episodische game Game of Thrones: A Telltale Games Series.