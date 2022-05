Jonsbo toont 'open frame'-behuizing MOD5

Jonsbo heeft afbeeldingen en details van zijn MOD5-behuizing online gezet. Het gaat om een zogenaamd open frame-ontwerp: een kast die niet is afgesloten. De opvallende verschijning biedt ruimte aan negen 120mm-ventilators.

De MOD5-behuizing heeft afmetingen van 25,5x60x63,5cm. Volgens de fabrikant bestaat de kast uit aluminium panelen van 2 tot 3mm dik en het zijpaneel van gehard glas is 4mm dik. Het geheel weegt zo'n 9kg. Het voorste en onderste gedeelte zijn voorzien van rgb-leds.

Gebruikers kunnen negen 120mm-ventilators monteren: drie aan de voor- en bovenkant, twee aan de onderkant en een aan de achterkant. Er worden geen ventilators meegeleverd met de behuizing. Ook is het mogelijk om radiators voor waterkoeling te monteren in plaats van ventilators. Er is dan ruimte voor maximaal twee 360mm-radiators en een 240mm-exemplaar.

In de behuizing is plaats voor atx-moederborden of kleiner en videokaarten tot 40cm lang. De cpu-koeler mag niet hoger zijn dan 18cm. De open behuizing heeft aan de onderkant een compartiment voor de voeding en 3,5"-hdd's of 2,5"-drives. Wanneer Jonsbo de MOD5 uitbrengt en tegen welke prijs, is nog niet bekend.