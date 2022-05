'Google Phone-app krijgt optionele automatische recorder onbekende gesprekken'

Volgens een teardown van 9To5Google krijgt de Google Phone-app in de toekomst mogelijk de optie om telefoongesprekken van onbekende nummers automatisch op te nemen en lokaal op te slaan. De app zal daarbij ook alle deelnemers daarvan op de hoogte stellen.

9To5Google ontdekte verwijzingen naar een always record-functie in de code van versie 59 van de Phone by Google-app, die momenteel als bèta beschikbaar is. De site spreekt ervan dat deelnemers aan het gesprek 'een bericht getoond krijgen' in deze situaties, maar de site legt niet uit hoe dat vanuit een technisch oogpunt zou moeten werken.

Google zelf spreekt er dan ook van dat deelnemers 'vooraf op de hoogte gesteld worden' van de opname, vermoedelijk met een stem aan het begin van het gesprek. Google doet dat omdat het op veel plekken wettelijk verplicht is om deelnemers op de hoogte te stellen van een opname.

De functie om gesprekken op te nemen op zich is al langer beperkt beschikbaar. Vorig jaar in mei schreef dezelfde site dat die functie bij bepaalde gebruikers in India tevoorschijn kwam. Voor zover bekend is de opneemfunctie nog helemaal niet ingeschakeld in Nederland. Het lijkt er ook op dat dat een kwestie is van een server-side-wijziging, en niet een app-update.