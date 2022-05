Nederlands bedrijf wil servers in flats plaatsen om die te verwarmen - update

Het Nederlandse LeafCloud wil servers in flats en hotels plaatsen en de warmte gebruiken om bijvoorbeeld het kraanwater te verwarmen. Data van klanten wordt op een andere locatie beveiligd opgeslagen.

Volgens LeafCloud wordt tot 85 procent van de warmte die de servers genereren hergebruikt. De servers worden geplaatst op zogenaamde Leaf Sites. Dat zijn locaties als appartementengebouwen en hotels, waar de warmte van de servers gebruikt kan worden voor de verwarming van het gebouw, of voor het opwarmen van kraanwater.

Data van klanten komt niet terecht op de Leaf Sites. De gegevens worden opgeslagen in een traditioneel datacenter met de bijbehorende beveiliging. De servers in de publieke gebouwen staan op maximaal enkele kilometers afstand en zijn met glasvezel verbonden met het datacenter. Het bedrijf claimt dat de verbinding zo snel is dat gebruikers de splitsing tussen data en rekenkracht niet zullen merken.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij LeafCloud. Het bedrijf biedt verschillende cloud instances aan, met 1 tot 32 cores en 2 tot 64GB aan ram. De servers zijn af te nemen per uur of per maand. Als klanten servers gebruiken die bij de Leaf Sites staan, krijgen ze korting. Het bedrijf biedt ook servers aan die in een traditioneel datacenter staan.

Update, 10:59: Het team van LeafCloud bestaat onder andere uit Thatcher Peskens en David Kohnstamm. Die twee waren eerder betrokken bij de Delftse start-up Nerdalize, die het idee had om servers in woonhuizen te plaatsen. Daarmee zijn proeven gedaan, maar dat bedrijf ging in 2019 failliet. De aanpak van het nieuwe bedrijf is anders, omdat dit zich niet richt op individuele woonhuizen, maar op appartementencomplexen en hotels.