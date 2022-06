'Amazon gebruikt investeringen om technologie van start-ups te kopiëren'

Een groot aantal start-ups heeft zijn ongenoegen uitgesproken over de praktijken van Amazon, waarbij het erop lijkt dat het bedrijf investeringen doet om vervolgens concurrerende producten uit te brengen. Amazon ontkent de claims.

The Wall Street Journal stelt met 'meer dan twee dozijn' start-ups te hebben gesproken die vergelijkbare ervaringen hebben met investeringen die door Amazon in hun bedrijf zijn gedaan. Daarbij zijn sommige verhalen in detail opgetekend. Zo wordt het voorbeeld van DefinedCrowd, dat een dienst op basis van kunstmatige intelligentie heeft ontwikkeld, waarna Amazon een aantal jaren na een investeringen te hebben gedaan, met een dienst op de proppen kwam die bijna op dezelfde wijze functioneert.

Ook het bedrijf Nucleus wordt genoemd, dat werkte aan een slimme video-assistent met ondersteuning voor de Alexa-spraakdienst van Amazon. Kort na een investering te hebben gedaan kwam Amazon met de Echo, een soortgelijk product. Nucleus poogde verhaal te halen bij Amazon, maar laatstgenoemde stelt dat de Echo al in ontwikkeling was voor er werd geïnvesteerd in Nucleus. Dat wordt echter betwist door Nucleus, die stelt dat Amazon destijds te kennen gaf dat er geen concurrerende producten in ontwikkeling waren. Er zou uiteindelijk een schikking zijn getroffen door beide partijen.

LivingSocial laat in gesprek met The Wall Street Journal weten dat Amazon na het doen van een investering informatie opvroeg. Daarbij wilde het bedrijf onder andere klantenlijsten en verkoopgegevens ontvangen. LivingSocial zegt het verzoek te hebben geweigerd. Daarop zou Amazon zijn begonnen met het verleiden van hooggeplaatste werknemers om voor het bedrijf te komen werken.

Amazon heeft gereageerd op de berichtgeving van The Wall Street Journal door te stellen dat het geen informatie gebruikt van andere bedrijven die via de investeringstak is verkregen om concurrerende producten te maken. Het bedrijf stelt dat disputen over intellectueel eigendom al in de rechtbank zijn uitgevochten.

De klachten van start-ups over Amazon staan niet op zichzelf. De Amerikaanse Federal Trade Commission vroeg eerder dit jaar al om opheldering over het beleid omtrent het doen van investeringen om concurrentie uit de markt te halen. Ook kwam The Wall Street Journal al eens eerder met een verhaal over het gebruiken van data van derden door Amazon om hiermee concurrerende producten te maken.