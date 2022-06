EU-Raad: Autoriteiten moeten toegang tot onversleutelde data kunnen krijgen

De Europese Raad heeft een draft van een resolutie opgesteld waarin staat dat autoriteiten toegang moeten kunnen krijgen tot data, ook als er gebruik wordt gemaakt van encryptie. De EU-Raad roept op om tot 'een betere balans' tussen encryptie en beveiliging te komen.

De draft van de resolutie, die het Oostenrijkse FM4 publiceert, heet 'Security through encryption and security despite encryption'. In de tekst staat dat de Europese Raad de ontwikkeling, de implementatie en het gebruik van sterke encryptie weliswaar steunt, maar dat het tijd is voor een 'betere balans'. Als autoriteiten rechtmatig toegang tot data krijgen is het door encryptie in de praktijk niet mogelijk die te lezen of te gebruiken. Het gaat om een voorlopige tekst van een resolutie, die juridisch niet bindend zijn maar standpunten van de Raad verwoorden.

In de gepubliceerde tekst staat dat het 'extreem belangrijk is om de privacy en beveiliging van communicatie te beschermen met encryptie, en tegelijkertijd de mogelijkheid voor bevoegde autoriteiten op het gebied van beveiliging en justitie te behouden om legaal toegang tot relevante data te verkrijgen'. De tekst noemt daarbij als doel het bestrijden van georganiseerde misdaad en terrorisme.

Hoe die toegang met behoud van sterke encryptie zou moeten verlopen, staat niet vermeld in de tekst. Die stelt alleen dat er een actieve discussie met de techindustrie op gang gebracht moet worden, en dat technische oplossingen moeten voldoen aan de principes van legaliteit, transparantie, noodzakelijkheid en proportionaliteit. "Omdat er niet één enkele manier is om deze doelen te behalen, moeten overheden, industrie, onderzoek en academies samenwerken om deze balans te creëren", staat in het rapport.

De draft van de resolutie heeft als datum 6 november. Tot 12 november mogen betrokken partijen erop reageren, zoals werkgroepen uit de veiligheidssector. Als er voor die tijd geen voorstellen tot wijziging binnenkomen, zal de tekst op 19 november voorgelegd worden aan de Committee on Operational Cooperation on Internal Security en op 25 november aan het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, ter verdere voorbereiding. Pas daarna kan de resolutie eventueel voor de Europese Raad terecht komen.

Er gaan al langer stemmen op toegang tot data voor autoriteiten mogelijk te maken. Daarbij wordt vrijwel altijd het belang van sterke encryptie onderstreept, maar geen concrete mogelijkheden genoemd hoe sterke encryptie met toegang tot de achterliggende data te realiseren is. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei vorig jaar bijvoorbeeld dat het 'onmogelijk zou moeten zijn om encryptie te gebruiken om kinderporno uit te wisselen', hoewel hij verduidelijkte niet te pleiten voor het verzwakken van encryptie.