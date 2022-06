Apple geeft Pegatron tijdelijk geen nieuwe opdrachten meer vanwege arbeidsbeleid

Apple geeft het Taiwanese bedrijf Pegatron voorlopig geen nieuwe opdrachten omdat het zijn leveranciersbeleid heeft overtreden. Pegatron liet studenten 's nachts doorwerken, wat in strijd is met Apples arbeidsbeleid voor leveranciers.

Pegatron heeft medewerkers onterecht niet als studenten aangemerkt waardoor ze 's nachts door konden werken en langere uren konden maken. Daarbij vervalste Pegatron de administratie om de strijdigheid met Apples arbeidsbeleid te verdoezelen. Tot die conclusie komt Apple na eigen onderzoek, schrijft Bloomberg op basis van berichtgeving van de Chinese krant The Paper. Pegatron krijgt geen nieuwe opdrachten van Apple, tot het bedrijf actie onderneemt en verbeteringen doorvoert.

Apples arbeidsbeleid voor leveranciers is dat studenten bij bedrijven werk moeten doen gerelateerd aan hun studie en niet als goedkope arbeidskrachten voor productielijnen ingezet moeten worden. Volgens Apple gingen de personen binnen Pegatron erg ver in hun pogingen Apples toezicht hierop te omzeilen. Apple heeft bij het onderzoek geen gevallen van gedwongen arbeid of kinderarbeid aangetroffen.

Pegatron heeft de voor de studentenprogramma's verantwoordelijke manager ontslagen. Ook heeft Pegatron de studenten van de productielijnen gehaald en naar eigen zeggen 'passende maatregelen genomen zodat ze naar huis en school kunnen met een gepaste vergoeding en de noodzakelijke ondersteuning en zorg'. Niet bekend is of Apple deze maatregelen al voldoende acht.

Apple constateerde enkele weken geleden dat er sprake is van een overtreding van zijn Supplier Code of Conduct. Sindsdien krijgt Pegatron geen additionele opdrachten meer. Pegatron maakt samen met Foxconn, oftewel Hon Hai Precision Industry, bijvoorbeeld iPhones voor Apple. Die, en andere bestaande productie-opdrachten vallen niet onder de sanctie, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de maatregel invloed heeft op leveringen.