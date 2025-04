Take-Two schrapt honderden banen en meerdere projecten

Game-uitgever Take-Two zegt vijf procent van de banen te schrappen om zo kosten te kunnen besparen. Het gaat om zo'n zeshonderd banen. Daarnaast worden 'meerdere projecten die nog in ontwikkeling waren' geschrapt. De uitgever meldt niet om wat voor projecten het gaat.

De uitgever zegt met het schrappen van de banen efficiënter te kunnen werken, terwijl er nog steeds geïnvesteerd wordt in groei. Onder de geschrapte banen vallen onder meer managementrollen. In het document geeft Take-Two niet aan hoeveel banen er worden geschrapt; Reuters meldt dat het om zo'n zeshonderd werknemers gaat. Het is niet duidelijk hoeveel werknemers gedwongen ontslagen worden.

De bezuinigingsmaatregel kost Take-Two zo'n 180 miljoen dollar. Het gros hiervan, 130 miljoen dollar, heeft te maken met het schrappen van games. De uitgever meldt niet om wat voor games het gaat en van welke studio's deze afkomstig waren. Het is dan ook niet bekend of het om eerder aangekondigde games gaat. Take-Two verwacht dat de kostenbesparing jaarlijks 165 miljoen dollar gaat opleveren.