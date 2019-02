LG G8 ThinQ

LG is in de afgelopen jaren wat ondergesneeuwd door het geweld van de grotere smartphonefabrikanten. Toch waren de high-end telefoons die het bedrijf heeft uitgebracht, niet slecht. Het probleem is alleen dat je in de overbevolkte smartphonemarkt momenteel exceptionele dingen moet laten zien of relatief goedkoop moet zijn om je telefoons aan de man te brengen.

Bij de G7 ThinQ was de accuduur niet geweldig en was de cameraconsistentie matig. Daardoor is het toestel ook bij ons wat in de vergetelheid geraakt. Toch raden we de high-end LG-toestellen van de afgelopen jaren soms aan als ze een half jaar of jaar uit zijn, want de prijzen van deze smartphones dalen vaak nog forser dan die van Samsung-telefoons.

We willen de pret niet meteen drukken, maar ook de G8 ThinQ is niet het interessantste dat we zullen zien op het Mobile World Congress. Dat betekent niet dat het geen boeiend toestel is en ook niet dat het een gebrek heeft aan bijzondere functies. De G8 ThinQ heeft namelijk een time-of-flightcamera voorop en kan daarmee een aantal kunstjes.

Besturen zonder aanraken

Een van toepassingen van de tof-camera is dat hij moet helpen bij de portretmodus van de frontcamera. De tof-sensor meet de tijd dat een foton erover doet om vanaf de telefoon naar een object te bewegen en terug te kaatsen. Hij meet dus simpel gezegd hoe lang het licht erover doet en heeft daardoor precieze diepte-informatie. Het is dan ook vrij teleurstellend dat de portretselfies die we met de G8 hebben genomen, nogal tegenvielen, zoals je hieronder kunt zien. De voorgrond is niet goed van de achtergrond gescheiden en dat verbaast ons als er gebruik wordt gemaakt van de diepte-informatie. Volgens LG is dat wel het geval. De software is echter nog niet helemaal af, dus wie weet verbetert het nog. Ook interessant is de functie waarbij kunstmatige achtergrondonscherpte wordt gecreëerd bij het filmen. Dat werkt alleen bij de camera achterop en zag er ook niet zo mooi uit bij onze hands-on.

Waarbij de tof-camera wel een interessante rol speelt, is de bediening van de G8 ThinQ met gebaren. Dat werkt als volgt. Als je je hand vrij dicht bij de scherminkeping houdt, treedt de gebarenmodus in werking. Vervolgens moet je je hand wat verder van het toestel houden, alsof je met al je vingers tegelijk een draaiknop vastpakt, zoals die bijvoorbeeld op je versterker zit.

Op het thuisscherm komen twee snelkoppelingen tevoorschijn als je deze beweging maakt. Je kunt dan naar links of rechts bewegen met je hand om de linker- of rechterapp te starten. In de instellingen kun je zelf aangeven welke apps dat moeten zijn. Ook kun je een screenshot maken door je vingers dichter bij elkaar te knijpen.

Als de muziekapp of YouTube op de voorgrond staat, kun je een draaiende beweging maken met je hand om het volume aan te passen, alsof je dus daadwerkelijk de knop van je versterker vasthebt. Ook kun je door naar links of rechts te bewegen muziek of video's bedienen.

Deze bediening met gebaren is in het begin flink wennen, want je moet even doorhebben op welke afstand je de gebaren moet maken. Na een paar minuten hadden we het door en ging de besturing vrij soepel. Natuurlijk hebben we maar beperkt de tijd gehad om de functies te proberen, maar we kunnen ons voorstellen dat het vrij natuurlijk wordt om de gebaren te gebruiken. Je zult de gebaren echter vermoedelijk alleen gebruiken in specifieke situaties. Als je de telefoon vasthebt, is het altijd veel makkelijker om de volumeknoppen of het beeldscherm te gebruiken.

Er zijn twee situaties die we kunnen bedenken, waarin de gebaren praktisch kunnen zijn. De eerste is als je aan het koken bent en je telefoon ligt bijvoorbeeld op het aanrecht. Je kunt je telefoon dan besturen zonder dat hij vies wordt. Een tweede voor de hand liggende plek om hem te gebruiken, die LG ook noemt, is in de auto. Als je muziek of een podcast wilt besturen, of je navigatieapp zou willen starten, kunnen we ons voorstellen dat het handig is. Om eerlijk te zijn betwijfelen we ook daarbij enigszins of het in de praktijk fijn werkt, want je moet toch kijken hoe ver je je hand van de telefoon houdt en hoewel het niet extreem precies hoeft, is daar natuurlijk maar een beperkt gebied voor.

Ontgrendelinging en hardware

De tof-camera heeft nog een functie, in combinatie met de infraroodsensor, die eveneens in de notch huist. Je kunt de G8 ThinQ ontgrendelen met je handpalm. LG noemt dit, vrij inspiratieloos: Hand ID. De techniek erachter is gelukkig wel inspirerend. Je aderen worden met deze handpalmherkenning in kaart gebracht en volgens LG is dat veiliger dan vingerafdrukbeveiliging. Dat zou komen doordat de aderstructuur van een hand unieker is dan een vingerafdruk.

Helaas hebben we deze ontgrendeling niet echt kunnen proberen. Alle G8-toestellen waren zo ingesteld dat ze ontgrendelden als ze een willekeurig stukje mensenvlees zagen. De snelheid was nu redelijk acceptabel, hoewel een snelle vingerafdrukscanner sneller is. Gelukkig heeft hij die ook nog op de achterkant en je hebt daarnaast nog de keuze om gezichtsontgrendeling te gebruiken. Die zal vermoedelijk redelijk veilig zijn, want de tof-sensor kan 3d zien, maar ook deze was geblokkeerd op de demotelefoons.

Iets dat ons bij de hands-on in positief opzicht opviel, was haptische feedback. Het is lastig uit te leggen, maar we gaan ons best doen. Bij een wat luxere haptische feedback kun je een krachtige korte 'tik' krijgen als je bijvoorbeeld een schuifje overhaalt in de instellingen. Bij deze G8 voel je een tik en vervolgens een kort zacht gezoem, terwijl de schuif overgehaald wordt. Dat is een verrassend fijn detail bij deze smartphone; het gaat soms immers om de details bij high-end toestellen.

De G8 is uitgerust met de Snapdragon 855-soc, maar heeft geen 5g-modem, zoals de V50 ThinQ die heeft. Van dat toestel weten we dat het, overigens om diezelfde reden, zeer waarschijnlijk niet naar Nederland komt. Dat is dan ook een deel van onze motivatie om de G8 en niet de V50 te previewen. De G8 voelt met de sd855 vlot aan, maar dat is geen verrassing.

Heuglijk nieuws is er op het vlak van schermtechniek. De G-serie is eindelijk overgestapt op oledtechnologie. Het verbaasde ons al enigszins dat LG het vorig jaar nog niet deed, aangezien LG Display al wel oledschermen leverde aan Google voor de Pixel-telefoons. Misschien wilde LG eerst de kinderziektes afwachten. Hoe dan ook, het 6,1"-oledscherm van de G8 oogt mooi en uiteraard contrastrijk.

G8s hoogstwaarschijnlijk naar Nederland

Overigens kan dat onderdeel van de telefoon nog weleens net even anders zijn als hij in Nederland uitkomt. Volgens een woordvoerder van LG komt niet de G8 ThinQ, maar de G8s ThinQ hoogstwaarschijnlijk naar Nederland. Best jammer, want die konden we alleen achter glas bekijken. Toch wijkt hij gelukkig niet al te veel af van de G8 ThinQ. Om de verwarring compleet te maken, bestaat er trouwens ook nog een versie van de G8 ThinQ met twee camera's, maar die is voor de Amerikaanse markt en kunnen we dus snel weer vergeten.

Het verschil tussen de G8 en de G8s is dat het oledscherm van die laatste met 6,2" iets groter is en een lagere resolutie van 1080x2248 pixels heeft. Dat is nog altijd boven de 400ppi en in principe scherp genoeg, al moeten we dat nog zien natuurlijk. Ook heeft hij een 3550mAh-accu en dat is marginaal meer dan de G8 ThinQ. Een ander verschil is de camera. De ultragroothoekcamera is er een van dertien in plaats van zestien megapixel. Of dat een achteruitgang is, weten we niet. De primaire camera en de camera met telelens zijn dus hetzelfde.

Camera LG G8 ThinQ Primaire 12MP, f/1.5, 27mm, 1.4µm, PDAF en laserautofocus, OIS Groothoek 16MP, f/1.9, 16mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, geen autofocus (G8s 13MP, verdere specs onbekend) Tele 12MP, 52mm, f/2.4, 1.0µm, 2x optische zoom, PDAF, OIS

We hebben foto's gemaakt met de G8 in de groothoek-, reguliere en telestand, en hebben er een paar naar onszelf gestuurd. Je ziet ze hieronder.

Er is zonder vergelijkingsmateriaal, met maar één gefotografeerde situatie en met software die waarschijnlijk nog niet helemaal af is, niet zoveel te zeggen over de camerakwaliteit. Wat opvalt, is dat de rechterfoto met de reguliere camera en digitale zoom lijkt te zijn gemaakt als we naar de exifdata kijken. Dat komt waarschijnlijk doordat er niet genoeg licht was en de G8 dan overschakelt naar de reguliere camera. De camera met telelens is immers niet zo lichtsterk als de reguliere.

Ook valt op dat de witbalansschatting van de camera bij de middelste foto anders is dan de bij de linker. Dat hebben we eerder gezien bij de dubbele camera's van LG en we hadden gehoopt dat het inmiddels opgelost zou zijn. Verder zullen we wachten met ons oordeel tot de review.

Iets dat de G8s mist ten opzichte van de G8, is dat het scherm fungeert als tweede luidspreker. De G8s heeft simpelweg een luidspreker in de notch zitten en heeft daardoor ook stereogeluid. LG houdt vast aan de high-end audiofuncties en een bekend onderdeel daarvan is een hoogwaardige 32bit-quad-dac van Sabre. Er zit dan ook gelukkig een 3,5mm-poort op de G8. Ook is de Boombox-functie terug, waarbij de telefoon trillingen goed doorgeeft aan het oppervlak waar hij op ligt. Als de G8 bijvoorbeeld op een houten tafel ligt, versterkt deze de bastonen van de telefoon behoorlijk. Dat bleek ook tijdens de hands-on.

Tot slot

LG heeft weer zijn best gedaan om met de G8 een smartphone neer te zetten die iets nieuws brengt. Dat doet de fabrikant vaker en dat kunnen we absoluut waarderen. Denk maar eens aan de modulaire G5 met zijn groothoeklens waar andere fabrikanten veelal een telelens kozen. Inmiddels heeft een aantal high-end telefoons een tele- én een groothoeklens, waaronder de G8(s) dus. En zo zijn er andere features, zoals de audiofuncties, die LG-telefoons een eigen karakter geven.

Toch vragen we ons af of de gebarenbesturing een grote hit zal zijn. We vrezen dat het een feature is die, hoewel het idee en de techniek interessant zijn, de meeste gebruikers links laten liggen. We willen het zo snel mogelijk testen, want stiekem hopen we dat we het dagelijks zullen gebruiken, omdat het wél handig kan zijn, in de auto bijvoorbeeld. De nieuwe ontgrendelmethodes van de G8 zijn echter wellicht praktischer, al hangt dat onder meer af van de snelheid ervan en die hebben we nog niet kunnen testen. Het oledscherm is verder een prima upgrade, maar of de G8 aan te raden is, hangt grotendeels af van de uiteindelijke prijs, die nog niet is bekendgemaakt.