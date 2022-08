YouTuber bouwt robotpak met poten voor slangen

YouTuber Allen Pan heeft een werkend 'robotpak' gemaakt, die speciaal is ontworpen voor slangen. Dit stelt de reptielen in staat om rond te lopen op vier poten, in plaats van dat ze moeten rondkruipen op de grond.

Pan grapte dat hij 'het te doen heeft met slangen' en dat hij de dieren graag wil helpen. "Niemand houdt genoeg van slangen om robotpoten voor ze te bouwen. Niemand, behalve ik", zegt de YouTuber in zijn video. Eerst bouwde Pan een set van twee robotpoten, waarvan het ontwerp gebaseerd is op de poon, een vis die zijn borstvinnen gebruikt om over de zeebodem te lopen. De poten kunnen met een band aan de slang worden bevestigd. Het idee werd uiteindelijk verworpen, omdat Pan voorzag dat de banden oncomfortabel zouden kunnen zijn voor de slang.

Het tweede, definitieve ontwerp is een buis met twee poten aan de voorkant en twee aan de achterkant. Dit is gebaseerd op skinken, wat hagedissen zijn met korte pootjes, en Earthworm Jim, zegt Pan. De YouTuber vond het bij dit ontwerp belangrijk dat de slang zelf in en uit het robotpak kan kruipen. De onderdelen van de poten zijn met een 3d-printer gemaakt en bevatten servomotoren, die zijn aangesloten op een controllerboard. Deze kan draadloos geactiveerd en daarna worden bestuurd via een laptop. Het pak is getest met een echte slang, die na een paar pogingen in de buis bleef en zich rond liet lopen.