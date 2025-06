Starlink verhoogt prijs Roam Unlimited-abonnement naar 89 euro per maand

Starlink verhoogt de prijs van zijn Roam Unlimited-abonnement naar 89 euro per maand. Dat is een stijging van ongeveer 24 procent. Het bedrijf houdt de prijs van het Roam 50GB-abonnement wel gelijk: dat blijft 40 euro per maand.

Starlink biedt met het Unlimited-abonnement onbeperkte toegang tot internet via satellieten. Het bedrijf verlaagde de prijs van zijn onbeperkte roamingabonnement begin vorig jaar van 99 naar 59 euro per maand en voerde sindsdien twee prijsstijgingen door. In september verhoogde Starlink de prijs van het Unlimited-abonnement van 59 naar 72 euro per maand.

De roamingabonnementen van Starlink zijn bedoeld voor gebruik onderweg. Het Roam Unlimited-abonnement is volgens het bedrijf ideaal voor campers, kampeerders, reizigers en mensen die onderweg werken. De satellietinternetdienst biedt ook twee Residential-abonnementen aan met satellietinternet voor thuisgebruik.