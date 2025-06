Politie identificeert 126 Nederlandse gebruikers op Cracked.io

Team Cybercrime van Zeeland-West-Brabant heeft 126 Nederlandse gebruikers van het cybercrimeplatform Cracked.io geïdentificeerd. De politie heeft per gebruiker strafbare feiten in kaart gebracht. Sommigen zijn eerder veroordeeld of komen voor in lopende onderzoeken.

De politie legt uit dat meerdere landen zich vanuit Europol hebben beziggehouden met het offline halen van de servers van het hackersforum en het identificeren en vervolgen van beheerders. Daardoor kon Team Cybercrime van Zeeland-West-Brabant zich bezighouden met de identificatie van Nederlandse gebruikers. De 126 gebruikers hebben een gemiddelde leeftijd van twintig jaar. De jongste is elf jaar oud.

De afgelopen weken heeft 'een groot aantal gebruikers' een persoonlijke brief en/of een e-mail van de politie ontvangen. Hoeveel gebruikers precies maakt de politie niet bekend. De politie zegt twintig stopgesprekken te hebben gevoerd en tegen acht personen een strafrechtelijk dossier op te maken. Deze dossiers draagt de organisatie vervolgens over aan het Openbaar Ministerie, dat kan overgaan tot vervolging.

De politie verwijdert ook diverse accounts van Telegram en Discord. De accounts worden vermoedelijk gebruikt voor handel in gegevens van mogelijke slachtoffers. Hoeveel accounts er precies van de platforms worden verwijderd, is niet bekend.