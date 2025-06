NASA stopt met sommige accounts voor sociale media en gaat feeds samenvoegen

NASA gaat stoppen met verschillende socialemedia-accounts en wil andere feeds samenvoegen. Volgens de ruimtevaartorganisatie moet de externe communicatie hierdoor beter worden en krijgen volgers samenhangendere content op sociale media.

Bron: NASA

Op het moment van schrijven heeft NASA grofweg vierhonderd verschillende socialemedia-accounts verdeeld over vijftien platforms. Dit zorgt volgens de organisatie voor een 'gefragmenteerd digitaal landschap' dat lastig te volgen is voor het publiek en moeilijk te beheren is voor medewerkers van NASA.

Het is niet duidelijk welke accounts er exact opgeheven worden. The Register merkt in ieder geval op dat het NASA Voyager-account op X aankondigde dat het binnenkort gearchiveerd wordt. Hetzelfde geldt voor de account over de SLS-raket en de Orion-ruimtecapsule.

Hoewel NASA alleen het stroomlijnen van de sociale media als reden noemt, speculeert The Register dat bezuinigingen mogelijk ook meespelen. De huidige Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump publiceerde onlangs een voorlopige begroting voor 2026. Daarin staat dat de financiering voor wetenschappelijk onderzoek door NASA met bijna de helft af zal nemen.