Battlefield 2042-update verandert map en voegt drie wapens toe

Ontwikkelaar DICE brengt dinsdag een update uit voor Battlefield 2042. Update 2.1 bevat een nieuwe versie van de Renewal-map en voegt een nieuw vervoermiddel en drie wapens toe uit vorige Battlefield-spellen: de P90, de GOL Sniper Magnum en de M1911.

In de patchnotes schrijft DICE dat de nieuwe versie van de Renewal-map onder meer nieuwe beschutting en verbeteringen aan het terrein bevat. Daarnaast zijn er delen van Renewal verwijderd, omdat de kaart volgens de ontwikkelaar 'te groot' was. Daardoor is de afstand tussen de vlaggen korter geworden.

Naast de verbeteringen aan de Renewal-map stelt DICE een nieuw vervoermiddel beschikbaar in Battlefield 2042: de Polaris RZR. Het is een vierwielig voertuig dat ontwikkeld is door het Amerikaanse Polaris Inc, dat onder andere sneeuwscooters en quads maakt. De update voegt ook de P90, GOL Sniper Magnum en M1911 toe. De P90 kwam voor het eerst beschikbaar in Battlefield 3, dat in 2011 uitkwam. De GOL Sniper Magnum en M1911 komen voor in Battlefield: Bad Company 2 uit 2010. Verder heeft DICE tal van bugfixes uitgebracht.

Update 2.1 is onderdeel van een overkoepelende rework van Battlefield 2042. Het spel kreeg na de release eind 2021 veel kritiek, onder meer op hoe de game aanvoelde. Dit had onder meer te maken met te grote maps en het nieuwe vaardighedensysteem van Specialists, de speelbare personages in Battlefield 2042. Vorige maand kreeg Battlefield 2042 zijn eerste grote rework-update. Daarbij werd een nieuwe versie van de Kaleidoscope-map uitgebracht. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd voor de Specialists, waaronder nieuwe modellen.