Remakes Metal Gear Solid 3 en Silent Hill 2 verschijnen in 2024 voor de PS5

De remakes van Metal Gear Solid 3: Snake Eater en Silent Hill 2 moeten dit jaar verschijnen voor de PlayStation 5. Eerder was er door uitgever Konami nog geen releasewindow bekendgemaakt voor deze spellen.

De spellen staan tussen een line-up van games die dit jaar voor de PlayStation 5 moeten verschijnen. Silent Hill 2 zal aanvankelijk voor consoles exclusief verschijnen voor de PS5, maar komt dan ook uit voor de pc. Na een jaar verschijnt de horrorgame ook voor andere consoles. De Metal Gear Solid 3-remake, die uitkomt onder de naam Metal Gear Delta, wordt ook uitgebracht voor de pc en Xbox Series X. Of de andere versies rond dezelfde tijd verschijnen, is nog niet bekend.

De Silent Hill 2-remake wordt ontwikkeld door Bloober Team, de Poolse studio achter horrorgames The Medium en Layers of Fear. Het spel is in oktober 2022 aangekondigd en wordt opgebouwd in Unreal Engine 5. Metal Gear Delta werd afgelopen mei door Konami onthuld. Konami gaat het spel ontwikkelen en uitgeven.