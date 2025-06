Mozilla begint met testen van opensourcekalendertool Thunderbird Appointment

De makers van de e-mailapplicatie Thunderbird testen een nieuwe functie genaamd Appointment. Deze kalendertool verkeert in een gesloten bètastadium en wordt als open source gepubliceerd. Er is nog geen definitieve releasedatum voor de tool bekendgemaakt.

Appointment is volgens Mozilla vergelijkbaar met andere kalendertools en ondersteunt informatie uit externe kalenders, al is niet duidelijk welke tools ondersteund worden. Gebruikers kunnen in Appointment afspraken inplannen, hun beschikbaarheid aanpassen, afspraken delen en terugkerende afspraken programmeren. De Thunderbird-maker zegt het project gefaseerd uit te brengen. Het is niet duidelijk welke van de vermelde functionaliteiten in de huidige versie van de tool zitten. De ontwikkelaarsrepository is via GitHub beschikbaar.