Thunderbird krijgt nieuwe taakbalk, adresboek en ondersteuning voor Matrix

Mailclient Thunderbird krijgt in de volgende release ondersteuning voor het Matrix-protocol, linkpreviews en een nieuw adresboek. Release 102 is volgens de makers een grote nieuwe versie van de software met daarin veel features waar de community om vroeg.

De veranderingen verschijnen in Thunderbird 102. Die versie komt eind mei als bèta uit en in juni als stabiele versie. De makers van de mailclient beloven een aantal grote veranderingen, met name in de UX van de software. Zo is de importeer- en exporteertool beter geïntegreerd in de software. Die krijgt een wizard om accounts makkelijk naar een nieuwe installatie te zetten. Vergelijkbaar daarmee wordt het makkelijker om andere accounts in te stellen naast e-mailaccounts. Gebruikers kunnen Thunderbird bijvoorbeeld ook makkelijker gebruiken als alleen een agenda- of chat-tool. Ook worden headers van e-mails op een andere manier weergegeven. De header bevat straks meer informatie en maakt het makkelijker om naar relevante knoppen te navigeren, zeggen de makers.

Links worden in Thunderbird 102 ook beter weergegeven. Een losse link in het venster om e-mails op te stellen laat in de toekomstige versie een preview zien van de pagina, inclusief een afbeelding. Dat wordt optioneel; gebruikers krijgen vooraf de vraag of ze een preview willen tonen. Die pop-up kunnen ze ook uitschakelen.

De makers van Thunderbird veranderen ook twee belangrijke onderdelen van de client. Het adresboek wordt helemaal vernieuwd en wordt beter compatibel met vCard-contacten. De informatie wordt ook beter geordend in cards die worden opgedeeld in categorieën zoals adressen, e-mailadressen of custom velden. Er komt ook een nieuwe toolbar in het programma waarmee gebruikers makkelijker kunnen wisselen tussen chats, agenda's en de contactenlijst. Tot slot krijgt Thunderbird ook native ondersteuning voor het chatprotocol Matrix. Dat zat al sinds versie 91 als bèta in de software, maar wordt met de nieuwe release definitief uitgerold en onderhouden.