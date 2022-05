Mozilla brengt Thunderbird 78 uit met native dark mode en OpenPGP-ondersteuning

Mozilla heeft een nieuwe versie van Thunderbird uitgebracht waar onder andere een dark mode, een nieuwe vormgeving en native ondersteuning van de Lightning Calendar in zit. Ook is ondersteuning voor OpenPGP direct in de client ingebouwd.

Thunderbird 78 is inmiddels te downloaden. Het is de jaarlijkse extended support release van het e-mailprogramma dat een stabiele veiligheidsrelease krijgt. Mozilla heeft onder andere de interface aangepast, met een nieuw scherm om e-mails op te stellen en de mogelijkheid om mappen een kleur te geven.

Verschillende functies die voorheen alleen als add-on te gebruiken waren zijn nu geïntegreerd in de client zelf. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld het programma minimaliseren naar de tray van Windows. Ook heeft Mozilla de Lightning Calendar in Thunderbird geïntegreerd. Het bedrijf zegt in de toekomst meer te willen doen met de agendafunctie, al zegt het niet wat.

Ook nieuw is de dark mode in Thunderbird. Die is nu native in plaats van via een add-on, en is gekoppeld aan de weergave-instellingen van het besturingssysteem, mits dat dark mode ondersteunt.

Mozilla heeft ook ondersteuning voor OpenPGP native geïntegreerd in de software. Gebruikers kunnen daarbij sleutels in het programma inladen en zo versleuteld e-mailen. Daarnaast blijft ondersteuning voor S/MIME nog wel bestaan.

Mozilla waarschuwt gebruikers de Enigmail-applicatie voorlopig nog niet te gebruiken. Dat is de populaire add-on waarmee eerst pgp moest worden toegevoegd. Dat komt omdat de e-mailinstellingen niet automatisch worden overgezet naar de OpenPGP-implementatie. Aanvankelijk moeten gebruikers de client handmatig downloaden. Vanaf Thunderbird 78.2 gaat dat automatisch.