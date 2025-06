Testversie Microsoft Edge bevat tool die prestatieimpact extensies meet

Microsoft test momenteel een nieuwe functie voor de Edge-browser waarmee de impact van extensies op de browserprestaties kan worden nagegaan. Het is niet duidelijk wanneer de tool naar de stabiele versie van Microsoft Edge komt.

Microsoft schrijft in een blogpost dat sommige browserextensies voor vertragingen kunnen zorgen tijdens het surfen naar websites. Dat komt volgens het bedrijf omdat deze extensies extra code aan de website toevoegen om te kunnen functioneren. Via de nieuwe functie zouden deze vertragingen in kaart kunnen worden gebracht en wordt de gebruiker ook ingelicht. De functie, die de extensions performance detector wordt genoemd, wordt momenteel uitgetest in een testversie van de browser: Microsoft Edge Canary 130. Gebruikers met deze testversie kunnen de tool activeren door een bepaalde flag in Microsoft Edge in te schakelen: /#edge-performance-extension-detection.