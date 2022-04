'Samsung kondigt Galaxy S22-smartphones op 8 februari aan'

Samsung houdt mogelijk op 8 februari een Unpacked-evenement, waar het zijn Galaxy S22-serie smartphones aankondigt. Dat zou een Samsung-woordvoerder bevestigd hebben tegenover het Zuid-Koreaanse Digital Daily. Een release moet later in februari volgen.

"We hebben bevestigd dat het evenement op 8 februari zal plaatsvinden", vertelt een woordvoerder van Samsung aan Digital Daily. Het bedrijf verstuurt volgens die website eind januari uitnodigingen voor de aankondiging. De woordvoerder zou ook bevestigd hebben dat het bedrijf met drie Galaxy S22-toestellen komt. Vermoedelijk gaat dat om de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. Pre-orders zouden op 9 februari starten en de toestellen worden vanaf 24 februari geleverd, zo schrijft het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium.

Er gaan al langer geruchten rond over de Galaxy S22-telefoons. Eerder verschenen al renders van de drie toestellen in deze serie en recent werd er ook een promotieafbeelding van de S22 Ultra-variant gepubliceerd. De Galaxy S22 Ultra zou daarbij een Note-achtig ontwerp krijgen met een P-vormig camera-eiland, terwijl de S22 en S22 Plus gelijkenissen moeten tonen met de huidige Galaxy S21-toestellen. Naar verwachting krijgen de smartphones allemaal een Exynos 2200-soc met een geïntegreerde RDNA2-gpu van AMD, terwijl een versie voor de Amerikaanse markt mogelijk een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 krijgt.

Eerdere geruchten suggereerden ook al dat de telefoons in februari zouden worden aangekondigd en uitgebracht. Jon Prosser van Front Page Tech stelde in november dat Samsung de telefoons 'in de week van 7 februari' introduceert. Diezelfde leaker voorspelde een release van de Samsung Galaxy S21 FE op 11 januari en dat bleek te kloppen.