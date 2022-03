Elden Ring verschijnt op 21 januari 2022 voor consoles en pc

Bandai Namco brengt Elden Ring in januari 2022 uit voor consoles en pc's. Ook is er voor het eerst gameplay getoond van het spel. De game is een rpg die is ontstaan uit een samenwerking tussen FromSoftware en schrijver George R.R. Martin.

Elden Ring werd op de E3 van 2019 aangekondigd, maar daarna bleef het lang stil rondom de game. Tijdens het Summer Game Fest is een uitgebreide trailer getoond waarin voor het eerst gameplaybeelden te zien zijn. Ook heeft de Elden Ring-website een update gekregen met meer informatie over het spel.

De game is een fantasy-rpg die zich afspeelt in een wereld gecreëerd door Hidetaka Miyazaki van FromSoftware en auteur George R.R. Martin. FromSoftware is bekend van Bloodborne en de Dark Souls-games. Martin is een beroemde schrijver van de fantasyboekenserie A Song of Ice and Fire.

Elden Ring zal verschijnen voor de Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie en komt ook naar de pc. In de trailer is het Steam-logo te zien, of de game ook naar andere downloadwinkels komt, is nog niet bekend.