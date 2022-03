Among Us krijgt 'verstoppertje'-modus

Innersloth toont een roadmap met diverse nieuwe functies die naar Among Us moeten komen. Onderdeel daarvan is een Hide 'n Seek-modus, ofwel een spelmodus waarin spelers verstoppertje spelen. Ook komt er een nieuwe map naar het spel.

De makers tonen hun plannen in een video en noemen in een blog een aantal punten waar aan gewerkt wordt 'in willekeurige volgorde'. Op de lijst staat een nieuwe map, de toevoeging van achievements, de mogelijkheid om accounts te linken tussen verschillende platforms en nieuwe rollen om te spelen.

Ook moet er een Hide 'n Seek-modus naar het spel komen. Het lijkt erop dat spelers in die modus maar een klein gedeelte om henzelf kunnen zien. Zo zou verstoppertje spelen mogelijk moeten worden. Verder staan nieuwe cosmetische aanpassingen op de roadmap, net als de eerder aangekondigde consoleversie voor Xbox en PlayStation. Wanneer de nieuwe functies verschijnen, is niet bekend.