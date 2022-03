Gratis battleroyale-game in Vampire: The Masquerade-universum heet Bloodhunt

Dit jaar komt er een free-to-playbattleroyale-game uit die onderdeel is van het Vampire: The Masquerade-universum. De game heet Bloodhunt en verschijnt voor pc's op Steam. Een gesloten alfatest start in juli. Spelers kunnen zich daarvoor aanmelden.

In Bloodhunt kunnen spelers elkaar met bovennatuurlijke krachten en wapens te lijf gaan. Het gaat volgens de ontwikkelaars om een game met een derdepersoonsperspectief die zich afspeelt in een 'gedetailleerde stedelijke omgeving'. Er zijn nog geen gameplaybeelden getoond.

Op de Bloodhunt-website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een gesloten alfatest, die op 2 juli zal beginnen. Het is niet bekend hoeveel spelers daar aan mee kunnen doen. Later dit jaar moet de game uitkomen op Steam en volgens Eurogamer zou de game daarna eventueel naar consoles kunnen komen.

Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat er een battleroyalegame in het Vampire: The Masquerade-universum op komst is. Destijds was de naam nog niet bekend en was er alleen een korte teasertrailer te zien.