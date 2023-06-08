Paradox betaalt preorders Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 terug

Gamers die een preorder van een fysieke editie van Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 kochten, krijgen hun geld terug. De ontwikkelaar zegt nieuwe edities van de game samen te gaan stellen en het wil 'de beste waarde' leveren aan klanten met een preorder.

Paradox zegt dat klanten die een preorder van een fysieke editie van de game hadden geplaatst, automatisch hun geld terugkrijgen. Dat geldt voor zowel de gewone editie als de Collector's Edition. Preorders van de digitale edities worden niet terugbetaald, maar desgewenst en desgevraagd kan de studio dat wel doen.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 werd vier jaar geleden aangekondigd. Toen stond Hardsuit Labs nog te boek als ontwikkelaar, maar die taak is overgenomen door een andere, onbekende ontwikkelaar. De game zou oorspronkelijk in 2020 moeten uitkomen, maar door herhaaldelijk uitstel is hij tot op heden nog niet op de markt verschenen. Het eerste deel werd gemaakt door Troika Games, dat kort na de release ervan de deuren sloot.

De maker laat verder weten in de maand september meer te laten zien van de game. Intussen zijn er enkele nieuwe screenshots op de Steam Store-pagina geplaatst. Deze titel moet niet verward worden met Vampire: The Masquerade – Swansong, een adventuregame die focust op het verhaal en net uit is, en niet met Vampire: The Masquerade Bloodhunt, een battleroyalegame.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Deze trailer stamt uit 2019.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 08-06-2023 12:06 66

08-06-2023 • 12:06

66

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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

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life_force 8 juni 2023 12:12
Dit ruikt een beetje naar: De kosten vallen hoger uit dus we gaan nieuwe edities uitbrengen waar we meer geld voor gaan vragen.
Lamith @life_force8 juni 2023 12:22
Die nieuwe hoef je natuurlijk niet te kopen. Dat ze het proactief terug gaan storten is best wel schappelijk, al hadden ze dan ook direct de digitale edtiiesedities mogen vergoeden.

[Reactie gewijzigd door Lamith op 30 juli 2024 01:20]

Letters @Lamith8 juni 2023 12:27
Het gaat om het PR praatje er omheen.
Geen context alleen maar een vage belofte voor de toekomst.
Parrotmaster @Letters8 juni 2023 13:21
Ik vind automatisch geld terugstorten geen "vage belofte".
qlum @Lamith8 juni 2023 16:51
Dat klinkt leuk maar een deel van deze preorders is best oud, je krijgt je geld terug, maar hier wordt geen rente over gerekend.

Met de huidige inflatie is dat best een leuke gratis lening aan paradox.
killingdjef @qlum8 juni 2023 18:27
Want inflatie staat gelijk aan rendement? Knap als je zo'n rendement weet te realiseren! Dan had ik wel 1000 pre-orders gedaan :D

Alle gekheid op een stokje, ik denk dat men al erg blij mag zijn dat een studio die niet weet te leveren, wel de reserves heeft om aanbetalingen terug te betalen.

Doorgaans is een pre-order een investering dat de kans groter is dat een game er komt. Super fijn voor de ontwikkelaar zodat ze weten of ze misschien nog iets extra's kunnen toevoegen en ook fijn voor de gamer die zo'n grote fan is dat hij bereid is hierin te investeren.

Anderzijds, als het risico te groot is dan wacht je toch gewoon op de echte release?
Verwijderd @killingdjef9 juni 2023 09:17
Doorgaans is een pre-order een investering dat de kans groter is dat een game er komt.
Is dat doorgaans zo? Volgens mij beschrijf je nu crowdfunding. Pre-orders gebeuren toch meestal als de game al jaren in development is/enkele maanden voor release? In ieder geval wel de games die ik de afgelopen jaren vooraf besteld heb.
Terr-E @Verwijderd9 juni 2023 11:07
In landen als Duitsland mogen uitgevers geen pre-orders accepteren als er geen releasedatum is vastgesteld. Maar ik merk dat uitgevers nog regelmatig de grenzen opzoeken en het (waar juridisch mogelijk) soms gewoon als crowdfunding o.i.d. gebruiken.
Verwijderd @Terr-E9 juni 2023 11:08
Ja, maar dan noem ik het beestje ook bij de naam, al noemt de uitgever het "pre-orders". Als jij een pre-order doet voor iets dat over x jaar misschien uitkomt, is het gewoon crowdfunding en/of oplichterij.
MN-Power @Lamith8 juni 2023 12:35
Preorders van de digitale edities worden niet terugbetaald, maar desgewenst en desgevraagd kan de studio dat wel doen.
Ik lees dit als: Je mag je geld terugvragen, het wordt echter niet automatisch gedaan.

En de grote vraag is natuurlijk of de fysieke edities überhaupt terugkomen. Ik heb daar zelf al heel lang geen behoefte meer aan en als ze vinden dat ze ze niet voor een goede prijs aan kunnen bieden kan ik me voorstellen dat de uitgever besluit alleen digitale versies aan te bieden. Wellicht aangevuld met merchandise. Voor mij hoeft de koppeling tussen een editie en bijvoorbeeld een beeldje ook niet, zeker niet als ik deze los zou kunnen kopen(en daarbij ook nog keuze heb). Vind het ook deels verspilling, want met bijvoorbeeld een artbook doe ik toch niks.
Lamith @MN-Power8 juni 2023 15:14
Ik lees het ook zo. Toch zouden ze het ook automatisch kunnen terugboeken, net als ze voor de fysieke versies hebben gedaan. Nu moet je zelf achter een vergoeding aan, terwijl je juist met je pre-order iemand bent geweest die budget heeft gecreëerd voor het maken van die game. Zelf zou ik dat gewoon een beetje zuur vinden dat ik zelf een handeling moet doen om het terug te krijgen :)
MN-Power @Lamith8 juni 2023 16:01
Dat zou op zich kunnen, alleen lijkt de reden van de teruggave niet het uitstel, maar problemen met het kunnen leveren van fysieke edities. Tussen de regels door leest het als: we hadden een afspraak met de fabrikant van de verschillende delen van de fysieke uitgave(bijv. beeldje, artbook of alleen (luxe) inlay), maar vanwege prijsstijgingen wil de leverancier het niet meer voor de afgesproken prijs leveren. Of zonder afgesproken prijs: het kan niet meer uit om ze te laten maken voor het geld dat er voor de pre-order is betaald.

Zo lang deze dingen niet gelden voor de digitale editie(aannemellijk, want dat is puur software) is er voor hun geen reden de digitale pre-orders actief in te trekken.

Dus bekijk het van de andere kant; Bij de digitale editie heb jij nog steeds recht op het spel voor de oude prijs, bij de fysieke niet meer. Wat is erger? ;)
tweakuwe @Lamith9 juni 2023 06:38
Maar misschien wil niet iedereen zijn geld terug, sommigen willen mogelijk hun pre-order houden. De oorspronkelijk beloofde fysieke versies komen niet meer in de beloofde vorm uit, daarom krijgen mensen automatisch hun geld uit. De Digitale versies staan nog wel op de planning zoals oorspronkelijk belooft (enkel 'wat' later), daarom worden die pre-orders niet automatisch geannuleerd, enkel op verzoek.
Wolfos
@life_force8 juni 2023 12:53
Het zou ook kunnen dat door lang uitstel bepaalde contracten zijn komen te vervallen waardoor ze voor de fysieke versies niet meer kunnen leveren wat er beloofd is (die merchandise maken ze natuurlijk niet zelf).
Voor de digitale versies kan dat waarschijnlijk wel, waardoor die pre-orders blijven staan.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 30 juli 2024 01:20]

EnigmaNL 8 juni 2023 12:18
Oftewel: ze gaan nieuwe edities uitgeven die duurder zijn en willen meer geld incasseren.
Parrotmaster @EnigmaNL8 juni 2023 13:03
Niet erg vreemd. Ontwikkeling ging niet zoals ze willen dus ze geven het geld terug en passen hun kosten aan. Lijkt me zeer logisch en netjes geregeld, al helemaal wanneer games eigenlijk 140 zouden moeten kosten als je inflatie meetelt.
EnigmaNL @Parrotmaster8 juni 2023 13:36
Games zouden helemaal geen 140 moeten kosten aangezien ze tegenwoordig praktisch alleen nog maar digitaal uitgegeven worden waardoor ze enorm veel kosten besparen. De fysieke distributie was vroeger een van de grootste kostenposten van het hele verhaal en dat is nu weg. 60 euro is een prima prijs nog steeds.

Daarnaast zitten games tegenwoordig vol met live service F2P bullshit zoals macrotransactions (want micro zijn ze al jaren niet meer) en battle passes.
cpt Iglo @EnigmaNL8 juni 2023 13:55
Niet vergeten dat tegenwoordig ook vaak content uit de main game wordt geschrapt om dit als battle pass/ season card ofzo aan te bieden.

Vroeger kocht je het spel, had je 1 of 2 uitbreidingen die echt wat toevoegden en dat was het. Nu koop je het spel, sommige mensen nog eens 2 a 3 DLC en dan zit je ook al snel aan de 100 euro.

Voorbeeldje bijvoorbeeld Total War, Nu moet je zelfs voor meer bloed in de veldslagen dlc kopen of voor een extra lord/ras/faction.

Om dan van alle day 1 bugs bij een 60 euro spel nog maar niet te spreken. als developers ongemak zouden moeten uitbetalen dan zouden ze zwaar verlies maken.
RoamingZombie @EnigmaNL8 juni 2023 14:21
Dat is een simplistische kijk. Tegenwoordig werkt er 600 man aan een spel terwijl dat vroeger 60 was (en nog veel minder). Meer mensen betekent meer werkruimte. Kost ook weer geld.

Ik denk dat jij onderschat hoe veel geld het kost. En ik heb het al vaker gezegd, het is bizar hoe lang de prijzen van games stabiel zijn gebleven. Dat zie je echt nergens anders.

Dus je mag in je handjes wrijven dat het maar 70 euro is.
loki504 @RoamingZombie8 juni 2023 14:53
Aan de andere kant is de markt gigantisch gegroeid. En ja een game maken kost VEEL meer als vroeger. Maar vroeger was de afzet markt ook kleiner.

Gta 1 heeft bv maar 3miljoen copies verkocht tegenover 180! Miljoen van gta 5.

Had gta 5 de zelfde kosten en afzet markt
van vroeger gehad had de dev al rond de 90 dollar aan inkomsten moeten hebben om gelijk de spelen. (Ex steam en tax cut) dan is 140 euro niet vreemd. Maar met een afzet markt van vandaag de dag zouden ze met 2 euro al winst maken.

En dat vergeten een hoop. De afzet markt is geëxplodeerd de afgelopen 30 jaar.
freaq @loki5048 juni 2023 16:09
Ok en gta1 is gemaakt door
ongeveer 35 man over 4 jaar.

En gtaV
Ongeveer 2500 man 7jaar

Met veel duurdere marketing

En we hebben het hier over een enorm successvolle uitzondering.

De meeste games verkopen niet boven de 10 miljoen. En kosten niet veel Minder om te maken.

Game of the year god of war zit op 23 miljoen
Assasins creen Valhalla 20
Miljoen.
The last of us 2 10 miljoen.
Watch dogs 10 miljoen (deel 2 ook)
Horizon forbidden west 8.4 miljoen

Dat zijn geen goedkope games
En dat zijn allemaal extreem goede successen.

Als gamedeveloper kan ik vertellen dat iedereen altijd kijkt naar de cashcows. Zoals call of duty gta etc
Maar kijk nou eens naar de ander 99% van titels die amper of geen winst maken.

Veel daarvan zijn ook duur en ambitieus etc. En we worden min of meer geforceerd om op andere manieren de game rendabel te maken.

Want van de 1x aankoop is het niet te betalen, ik ben hier zelf ook niet blij mee, maar als de consument wel skins wil kopen voor 20 Euro, wat eigk gewoon een plaatje als texture is, mischien met een nieuw model erbij maar niet 20 euro meer wil betalen voor de volledige game waar die skin al
In zit…

Ja kan ik ook weinig aan doen.
En ik
Wordt daar niet vrolijk van, maar tis nou eenmaal zo.

[Reactie gewijzigd door freaq op 30 juli 2024 01:20]

loki504 @freaq8 juni 2023 16:20
Ook Assassin's Creed zijn financiël prima games hoor. Kost ongeveer 500m om te maken en verkochten ongeveer 20m kopietjes. Waardoor je alsnog op 25 euro per verkochte game moet zitten. En ja genoeg games die het niet redden. Maar ook genoeg die het wel redden. Wat ik alleen wil zeggen is dat Zolang de afzet markt harder groeit als de kosten er geen reden is om games duurder te maken. Wat je alleen nu ziet is dat kosten voor games omhoog gaan naar de afzetmarkt niet meegroeit en dan kom je op het punt dat ze wel moeten.
freaq @loki5048 juni 2023 17:07
De afzet markt groeit niet harder.
De eerste assassin's 8 miljoen.
Dat is uit 2009

Nu valhalla 20 miljoen
2.2x zoveel, wow…

Maar na inflatie… (van 2009 tot 2023 is dat 40%) https://www.in2013dollars...0consumer%20price%20index.

Is dat dus maar 1.3x meer ruwe inkomsten.

En het dev team is gegroeid van ongeveer 300 tot 2800 man…

Met 30% meer inkomsten.
Mm vetpot!!
loki504 @freaq8 juni 2023 18:21
Ik heb het meer over 1990-2000. En na 2010+ zie je dat ze manieren zijn gaan zoeken om meer inkomsten te genereren. En vorige generatie en deel deze generatie een prijs verhoging.
freaq @loki5049 juni 2023 04:25
Das leuk maar wij hebben het over nu.

Gamedevelopment is tegenwoordig zeer riskant en extreem duur voor AAA games

Daarom kosten ze nu jaren om te maken en zijn er veel minder,
En zijn ze vaak vervolgen of remakes, want echt nieuwe IP’s zijn riskant en duur, en de eerste in de serie maakt meestal verlies.

Dat is de realiteit.
En games prijzen daalden zelfs in de tijd die jij noemde tot de prijs die we nu kennen.

Dus games zijn dan goedkoper geworden.
RoamingZombie @loki5048 juni 2023 18:25
In de afgelopen 20 jaar is alles duurder geworden, behalve de spellen...tot nu dan. Salarissen hebben niet 20 jaar stil gestaan, huur van panden ook niet. Hardware aankopen zijn ook allemaal duurder. ALLES is duurder geworden en toch hebben we decennia lang voor 60 euro een spel kunnen kopen.

Ik vind echt dat je hier verkeerd denkt en de kosten zwaar onderschat.
loki504 @RoamingZombie8 juni 2023 19:58
En de afgelopen 20 jaar is de afzet markt ook vergroot. De omzet aantallen die ze vandaag de dag halen konden ze 20 jaar geleden alleen maar van dromen.

En wat je nu ziet is dat uitgevers opzoek gaan naar andere manieren om geld binnen te krijgen. Zoals MTX/Battle passes/DLC etc.

Als je game vroeger 20mil kosten om te maken en je verkocht er 1miljoen a 60 euro(ex store fee/btw etc) kwam je uit.

Nu kost een game 100mil om te maken maar je verkoopt er ook 5miljoen a 60 euro(ex store fee/btw etc) aan het eind van de rit is dat het zelfde.

Juist door die vergroting van de afzet markt kan je met digitale producten veel makkelijker op eenzelfde prijs blijven.
Alleen wat je de afgelopen 10? Jaar ziet is dat de groeiende afzet markt niet voldoende is om groeiende kosten te dekken en dan gaan ze opzoek naar andere manieren zoals MTX in SP games Battle passes etc.
Zoop @RoamingZombie8 juni 2023 14:45
Dat van jou is juist een simplistische kijk. De markt is tig duizend keer groter, de omzetten veel gigantischer,
en daardoor de budgetten ook, dat moet je ook allemaal meenemen.

Games zouden juist veel makkelijker goedkoper kunnen, met zulke afzetmarkten kan je behoorlijke winsten draaien met minieme marges.
Maar de grootste prijsbepalers zijn nu aandeelhouders en investeerders die ieder jaar onredelijke groei eisen.

Bovendien de debiele omzetten die nu gehaald worden met dlc's en microtransactions. Goed beschouwd zijn je games al veel duurder dan die 70eu.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 30 juli 2024 01:20]

CobraVE @RoamingZombie8 juni 2023 16:13
Wie vraagt er voor 600 man aan een game? Dat hebben uitgevers zelf besloten dat er altijd maar betere graphics en grotere werelden in moeten.

Wat je overhoud zijn dezelfde cookie-cutter sequals en upversions van dezelfde ge-rehashede zooi.
Annihilism @RoamingZombie8 juni 2023 16:41
Ik denk dat jij onderschat hoe veel geld het kost. En ik heb het al vaker gezegd, het is bizar hoe lang de prijzen van games stabiel zijn gebleven. Dat zie je echt nergens anders.

Dus je mag in je handjes wrijven dat het maar 70 euro is.
Je hoeft echt niet bang te zijn dat ontwikkelaars en uitgevers zichzelf te kort doen voor die 70 euro hoor. Als dat niet uitkon hadden ze de prijzen allang verhoogd. Investeerders zouden wel gek zijn in iets te investeren wat geen geld oplevert....
Lapa @EnigmaNL8 juni 2023 14:54
Waar haal je de informatie vandaan dat fysieke distributie "een van de grootste kostenposten" was? Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Een dvd'tje met hoesje persen en drukken kost dubbeltjes, als de oplagen groot genoeg zijn. Dan liggen ze nog niet in de winkel, maar als de huidige maatschappij ergens goed in is, dan is het wel goederen bij consumenten krijgen. Dus die kosten zijn ook de wereld niet.

Ja, digitale distributie heeft allerlei voordelen voor de producenten. Maar kostenbesparing is daar zeker niet het belangrijkste aspect in. Digitaal distribueren kost ook geld en fysiek distribueren is echt helemaal niet zo duur.

Uiteraard kom je tegenwoordig niet meer weg met alléén fysiek distribueren. Dan mis je een enorm deel van de markt. En het is uiteraard prettig om niet de basiskosten voor beide vormen te hoeven maken.
dengregg @Lapa8 juni 2023 15:40
indien je die hele keten in handen hebt valt dat inderdaad nog mee, maar in praktijk zit je met vele tussenstappen die allemaal graag hun percentjes nemen.
loki504 @dengregg8 juni 2023 16:23
En beetje uitgever heeft daar weinig problemen mee. Steam neemt ook 30/15%. Daar kan je aardig wat voor regelen.

Als Indië game is dat een stuk lastiger ja.
dengregg @loki5048 juni 2023 17:15
Er is nu eenmaal een reden dat de uitgevers zeer blij waren met de kosten voor de digitale distributie toen. was voor hen stukken goedkoper dan winkels en groothandelaars percentages te moeten geven.
tweakuwe @EnigmaNL9 juni 2023 06:41
Het gaat hier toch specifiek om de releases van de fysieke edities? :?
Jeroenneman @Parrotmaster8 juni 2023 13:11
Onzin natuurlijk, want er zijn ook efficiëntie slagen gemaakt in games ontwikkeling. En gezien alle andere developers/uitgevers er nog steeds in slagen om games te maken voor rond de 60 euro, is het dus niet zeer logisch en netjes geregeld als je reeds verkochte pre-orders gaat cancelen.
Wolfos
@Jeroenneman8 juni 2023 13:16
Efficiëntie slagen? Een AAA game kost tegenwoordig 5 - 8 jaar om te maken. Vroeger noemde je dat vaporware. In dat segment is het niet anders dan veel duurder geworden.

Iedere efficiëntie die behaald werd is gebruikt om de lat hoger te leggen. Dus iedere hardwaregeneratie ligt de lat weer hoger, want iedere game moet er zo nodig beter uit zien dan de vorige.
Begrijp me niet verkeerd, ik vind het mooi dat sommige games de nieuwste technologie pushen maar ik rol ook met m'n ogen als mensen klagen dat iets eruit ziet "als een PS4 game" alsof dat afbreuk doet aan de gameplay.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 30 juli 2024 01:20]

Ayporos @Wolfos8 juni 2023 13:56
Jullie hebben allebei deels gelijk.
Én er zijn efficiëntie slagen gemaakt (pre-fabbed engines zoals UE of Unity zijn zo veel meer gebruiksvriendelijk dan vroeger), én games zijn complexer en groter en mooier geworden.

zelf heb ik een pre-order uit staan voor al jaren voor de digitale versie van Bloodlines 2.
Ik hoef geen fysieke meuk meer. De eerste keer dat ik een fysiek spel kocht waarin niet eens meer een disc in de case zat maar enkel een key en een URL was de laatste keer dat ik een 'fysiek' spel kocht. :+
PearlChoco @Ayporos8 juni 2023 14:54
Vraag: waarom zou je een digitale preorder plaatsen voor een spel dat nog lang niet uit is? Kreeg je interessante extra's?
gimbal @Jeroenneman8 juni 2023 15:05
Ja dat klopt, maar die efficiëntie slagen waar jij het over hebt zorgen ervoor dat er meer werk gedaan gaat worden, niet minder. Games moeten groter en fotorealistischer worden. Aldus gamers die als ze het zouden kunnen polygonen zouden gaan tellen om maar appels met peren te kunnen vergelijken.

Als er geen doorontwikkelingen zouden zijn in de tooling en technieken dan zou dat simpelweg niet lukken.
Finraziel
@gimbal8 juni 2023 16:52
"Aldus gamers"... Weet je dat zeker? Ja sommige gamers vast wel en als je vooral luistert naar het type gamer wat vooral het "klagen op internet" spelletje speelt zul je vast die indruk krijgen, maar persoonlijk ben ik het er helemaal niet mee eens. Ik zou bijvoorbeeld best graag wat vaker een nieuw deel in de Elder Scrolls of Fallout serie willen zien en dat hoeft helemaal niet 10 keer zo groot en gedetailleerd te zijn. Gewoon vergelijkbaar met Skyrim en Fallout 4 en ik zou happy zijn hoor, een stuk meer dan de huidige situatie waarin je 10 jaar op een deel moet wachten.

En doordat het allemaal zo vreselijk veel geld kost durven de grote partijen die die vreselijk dure games maken ook steeds minder risico te nemen. Logisch, want gokken met een half miljard doen niet veel mensen graag. Dus van mij zouden ze ook om die reden de inzet best wat mogen verlagen zodat ze op meer verschillende dingen in kunnen zetten en er weer eens wat creativiteit te zien is vanuit de grote jongens.
Parrotmaster @Jeroenneman8 juni 2023 13:18
er zijn ook efficiëntie slagen gemaakt in games ontwikkeling
En games moeten steeds groter en uitgebreider worden om spelers blij te houden. En spellen kosten meer tijd dan ooit om te maken. Zal geen toeval zijn dat indie-games die kleiner zijn en sneller af zijn minder geld kosten.
En gezien alle andere developers/uitgevers er nog steeds in slagen om games te maken voor rond de 60 euro
Omdat die prijs de verwachting is vanuit de consumenten. Jouw hele reactie is bewijs dat zelfs als je de inflatie netjes volgt je alsnog gejank krijgt.
is het dus niet zeer logisch en netjes geregeld als je reeds verkochte pre-orders gaat cancelen.
Wat heeft dat er mee te maken? Het product wordt door een andere groep gemaakt dan eerder geadverteerd. Dan is het ZEER beleefd om de pre-orders te annuleren en weer te laten kopen wanneer alle info up-to-date is.

[Reactie gewijzigd door Parrotmaster op 30 juli 2024 01:20]

Jeroenneman @Parrotmaster8 juni 2023 13:44
Jouw hele reactie is bewijs dat zelfs als je de inflatie netjes volgt je alsnog gejank krijgt.
Als je niet beleefd kunt discussiëren, laat het dan.

Waar zie je gejank? Ik geef aan dat veel zaken ook juist door engines uit handen worden genomen. UE5 biedt op veel gebieden ondersteuning.

De rest van je reactie ga ik niet meer op in, want wat beleefd is, daar heb jij toch geen verstand van blijkt.
DonnyL @Parrotmaster8 juni 2023 13:21
Vroeger had je geen skins van 20 euro hoor, en die worden in grote getalen gekocht.
Wat pixels om je uiterlijk te veranderen, wat dan gelijk staat aan de prijs van 1/3 AAA titel.

De grote studios hebben niks te klagen wat inkomsten betreft.
Parrotmaster @DonnyL8 juni 2023 13:25
Misschien komt dat deels omdat de kosten van games niet meegaan met inflatie? Je zegt "vroeger had je geen skins" maar ze proberen echt al jaren extra geld uit games te halen. Oblivion met z'n beroemde Horse armor kwam uit in 2006.

En die skins zijn 100% optioneel dus je kan het nieteens meerekenen als gegarandeerde opbrengst per game verkoop. De meeste mensen kopen geen MTX dus het is geen argument voor waarom de prijs laag moet blijven.
De grote studios hebben niks te klagen wat inkomsten betreft.
Ik hoor ze ook niet klagen. Ik hoor alleen gamers klagen wanneer een studio zegt "we gaan dingen veranderen dus hier is je geld terug."
Zoop @Parrotmaster8 juni 2023 14:47
Het hele spel spelen is 100% optioneel, ik vind dat zo'n drogreden.
20 euro vragen voor skins is hoe dan ook schofterig, optioneel of niet.
Parrotmaster @Zoop8 juni 2023 15:15
Klopt. Maar dat je A koopt betekent niet dat je verplicht bent B te kopen.
Ik vind dat je bij soep stokbrood moet hebben maar ik ga niet klagen bij de Jumbo dat ze het er niet gratis bij geven.

Er is niks schofterigs aan een product aanbieden aan een klant.
ik vind dat zo'n drogreden
Geef maar een link naar de drogreden die je denkt te hebben gevonden. Want je persoonlijke mening is niet echt relevant in de wereld van drogredenen.

[Reactie gewijzigd door Parrotmaster op 30 juli 2024 01:20]

tunnelforce1 @Parrotmaster8 juni 2023 16:25
Ik vind het ook niet kunnen eerlijk gezegd. Geef je een game aan iemand dan verwacht je niet dat er nog extra kosten moeten gemaakt worden om alle opties vrij te spelen.

Het zijn roofdieren dit gaat puur om kinderen geld af te troggelen en mag wat mij betreft worden verboden.
Parrotmaster @tunnelforce18 juni 2023 16:29
Geef je een game aan iemand dan verwacht je niet dat er nog extra kosten moeten gemaakt worden om alle opties vrij te spelen
Als jij geld betaalt voor een spel maar je bent niet goed genoeg om een optionele baas te verslaan, ga je dan om een refund vragen? Je hebt betaalt maar krijgt niet alles.

Je "moet" niks. En dat je product A koopt betekent niet dat je gratis recht hebt op product B.
JBVisual @Parrotmaster8 juni 2023 13:28
Inflatie heb je misschien wel gelijk in, maar een belangrijk punt is sindsdien ook veranderd en dat is de afzetmarkt.
Waar gamen vroeger een niche was, is die markt aanzienlijk groter geworden.
Een grote afzetmarkt betekend dat je ook minder hoeft te verkopen om winst te maken.

Tuurlijk ben ik het gedeeltelijk met je eens, maar voor sommige games zie je ook al dat hier al makkelijk €80 voor gevraagd wordt. voor "the last of us: part 1" voor de PS5 heeft Sony gewoon €79,99 gevraagd (deze is nu toevallig in de aanbieding in hun eigen winkel, en games zijn fysiek altijd wel goedkoper te vinden, maar dat neemt niet weg dat het een hoge adviesprijs had)
Parrotmaster @JBVisual8 juni 2023 13:32
Ik ben het volledig met je eens, maar is die afzetmarkt groot genoeg om spellen voor minder dan de helft van de prijs te verkopen?

De meeste AAA zijn nog 60 euro. Dat is minder dan de helft van ~140.
Ik vind 80 geen vreemde prijs. Games zijn immers ook nogsteeds een luxe product en er zijn meer opties dan ooit.

Voor games die een remaster zijn ben ik het met je eens dat de prijzen te hoog worden. Remasters zouden max 20 moeten kosten, want je kan als bedrijf prima inschatten hoeveel je ermee gaat verdienen (je hebt ook al een community).
Zoop @Parrotmaster8 juni 2023 14:51
Kijk, en daar zie je dus waar je de fout maakt in al je replies hier.

Jij denkt dat de prijs tegen over de kostprijs staat. Dat is absoluut onzin. De prijs is het maximale wat ze er uit kunnen persen, en ze zetten steeds een stapje verder om nog meer te persen. Pure winstoptimalisatie, niet meer en niet minder. Geeneen van je beredeneringen heeft hier ook maar iets mee te maken.

Je merkt het zelf al op, een remaster zou niet meer dan 20 moeten kosten. Maar daar vragen ze ook gewoon 60 voor, waarom? Winstoptimalisatie, niet omdat het product dat waard is ofzo.

Ik denk dat je een erg verkeerd beeld heb van game prijzen. Je kan er echt wel vanuit gaan dat die 70eu die nu gemiddeld is al veel meer is dan nodig. Die investeerders en aandeelhouders lopen echt geen centjes bij elkaar te schrapen ofzo.
Destiny @Parrotmaster8 juni 2023 15:48
Dat is een beetje kort door de bocht. Je moet ook even naar de inkomsten kant kijken.
  • Digitale games leveren de uitgever meer op dan fysieke games. Zie: https://www.serkantoto.co...le-game-digital-physical/
  • Vroeger kon je alleen maar verkopen wat er fysiek gemaakt was. Dat was nog wel eens een probleem in de tijd van de DVD toen de fabrieken soms de vraag niet aankonden. Het duurde wel even voor een uitverkochte game weer in de winkel lag. Digitale games kun je vrijwel onbeperkt blijven verkopen.
  • Er worden meer games verkocht dan vroeger. Dus de ontwikkelkosten worden gespreid over grotere aantallen verkochte games.
  • 70 euro is maar de startprijs. Vaak is er ook een Digital Deluxe Edition (of FOMO editie) die voor zo'n 20 euro maar weinig meer levert dan de basegame. Dat nog even los van DLC en microtrancties (wat overigens een onjuist woord is. DLC van 5 of 10 euro is geen microtransactie).
Greymane @Parrotmaster8 juni 2023 15:53
Ergens ben ik het hier niet helemaal mee eens. Ook de kosten niet. Als een game 140 euro kost hoef ik hem bij voorbaat niet. Maar vooral dat het netjes is opgelost niet. Je koopt namelijk een product, en er is naar mijn weten een contractuele overeenkomst.

Nu weet ik niet precies hoe het zit met pre orders van digitale goederen, maar als ik een product in de winkel koop die te laag geprijst is, en de koop is al voldaan, is de koop daarmee klaar. Dag mag dan niet zomaar ff teruggestort en afgenomen worden.

Principieel ben ik hier dus op tegen dat dit op deze manier is afgehandeld. Er was namelijk een afspraak voor het leveren van bepaalde goederen tegen een bepaalde prijs. Of het wettelijk mag weet ik niet, maar ik zet er wel grote vraagtekens bij en vind het zeer onprofessioneel.

Ik heb trouwens geen pre-order gedaan, want daar blijf ik sowieso ver van weg. Op mij persoonlijk heeft het dus geen impact.
Vorlayn 8 juni 2023 12:42
Dit spel heeft o.a. een nieuwe ontwikkelstudio en een hele forse koerswijziging te verduren gekregen. Lijkt me logisch dat de vorige edities materiaal bevatten dat nu wellicht niet meer in het spel aanwezig is en/of dusdanig veranderd is dat de oude edities niet meer met het spel overeenkomen. Refund is daarom een goed iets.

De aanname dat ze alleen de sets duurder willen maken heeft nul bewijs gezien de nieuwe fysieke edities (als ze er al komen) nog helemaal niet bekend gemaakt zijn.
sjettepetJR. @Vorlayn8 juni 2023 13:09
Ik ben het er mee eens dat dit helemaal niet heel gek geregeld is. Dit is juist wat we willen zien wanneer er dingen anders lopen dan verwacht, soms lopen dingen nou eenmaal kut en kan je dingen die je beloofd hebt niet waarmaken.. Er zijn zat bedrijven die de pre-order pakketten gewoon zouden veranderen in de hoop dat de koper hun geld niet terug vraagt.
Parrotmaster @Vorlayn8 juni 2023 13:33
Zelfs al zouden ze het spel duurder maken, dan is dit alsnog de beste optie voor de consumenten. Of de devs lopen verlies op en de kans op een sequel daalt.
The Zep Man 8 juni 2023 12:35
De ontwikkelaar zegt nieuwe edities van de game samen te gaan stellen en het wil 'de beste waarde' leveren aan klanten met een preorder.
De beste waarde aan de klanten, maar voor wie is die waarde het beste?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 30 juli 2024 01:20]

sfc1971 8 juni 2023 15:00
Leuk dat ze terug gaan betalen maar wat moet ik in 2023 met guldens? O-)
Xfade 8 juni 2023 14:04
De FAQ

https://www.paradoxintera...oodlines-2-juneupdate-faq

[Reactie gewijzigd door Xfade op 30 juli 2024 01:20]

Linksquest Moderator Spielerij
8 juni 2023 16:36
Dit ben ik nog niet eerder tegen gekomen, wel dat een bepaalde versie geannuleerd werd, maar niet dat hij omgezet ging worden.
Lazora 9 juni 2023 00:02
Gezien de voorgeschiedenis had ik nu ook wel zoiets verwacht nu bij deze opvolger. Vol bugs kwam de vorige Bloodlines uit, het moest zeer gehaast afgerond worden. Uiteindelijk is het wel een ontzettend gave RPG die door fans is opgepoetst en nog steeds updates krijgt via mods na zoveel jaar.

Hopelijk dat deze game straks top is, en het geen marketing truc is om er vooral geld uit te pompen.
spoonman 9 juni 2023 07:40
Vampire, the masquerade : bloodlines is een van de weinige games die ik ooit meer dan 1 keer heb uitgespeeld. Een van de meest onderschatte games ooit. Er waren community patches nodig om het stabiel te laten draaien, maar het verhaal, de quests zaten heel goed in mekaar, en de verschillende rassen maakten het de moeite waard om het spel opnieuw te spelen.

[Reactie gewijzigd door spoonman op 30 juli 2024 01:20]

robertlinke 9 juni 2023 10:03
Hardsuit Labs.. hardsuit labs heeft ook van Arc Blacklight: Retribution overgenomen en een patch doorgevoerd die de PC versie van de game in lijn bracht met de PS4 versie van de game, en prompt een hele gamemode met map eruit gehaald, de hero's eruit gehaald, inventory systeem eruit gehaald, level caps eruit gehaald zodat lvl 1 mensen met lvl 90 gear kunnen rondrennen, de ingame prijzen verhoogd, en de microstransactions uitgebreid.

toen de pc community zei dat willen we niet, deden ze niks, en toen ze massaal wegliepen, zei hardsuit labs niet, oh we hebben een fout gemaakt.. nee ze zeiden oh er is geen animo voor op de pc te spelen, en zetten de PC servers uit, waardoor de hele game onspeelbaar werd voor iedereen op de PC.

hardsuit labs hebben een van de beste shooter games vermoord. en nu hebben ze hun handen aan vampires..

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