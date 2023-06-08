Paradox betaalt preorders Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 terug

Gamers die een preorder van een fysieke editie van Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 kochten, krijgen hun geld terug. De ontwikkelaar zegt nieuwe edities van de game samen te gaan stellen en het wil 'de beste waarde' leveren aan klanten met een preorder.

Paradox zegt dat klanten die een preorder van een fysieke editie van de game hadden geplaatst, automatisch hun geld terugkrijgen. Dat geldt voor zowel de gewone editie als de Collector's Edition. Preorders van de digitale edities worden niet terugbetaald, maar desgewenst en desgevraagd kan de studio dat wel doen.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 werd vier jaar geleden aangekondigd. Toen stond Hardsuit Labs nog te boek als ontwikkelaar, maar die taak is overgenomen door een andere, onbekende ontwikkelaar. De game zou oorspronkelijk in 2020 moeten uitkomen, maar door herhaaldelijk uitstel is hij tot op heden nog niet op de markt verschenen. Het eerste deel werd gemaakt door Troika Games, dat kort na de release ervan de deuren sloot.

De maker laat verder weten in de maand september meer te laten zien van de game. Intussen zijn er enkele nieuwe screenshots op de Steam Store-pagina geplaatst. Deze titel moet niet verward worden met Vampire: The Masquerade – Swansong, een adventuregame die focust op het verhaal en net uit is, en niet met Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, een battleroyalegame.

Deze trailer stamt uit 2019.