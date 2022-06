Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wordt uitgesteld tot 2021

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wordt opnieuw uitgesteld. Het spel van ontwikkelaar Hardsuit Labs en uitgever Paradox Interactive had eigenlijk in het eerste kwartaal van dit jaar uit moeten komen, maar dat werd al niet gehaald en nu wordt een release voor 2021 genoemd.

De twee bedrijven achter Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 zeggen dat ze een moeilijke beslissing hebben moeten nemen en erkennen dat er meer tijd nodig is om de best mogelijke game af te leveren en te zorgen voor een waardige opvolger van de originele Bloodlines-game. Hardsuit Labs geeft aan dat een release in 2020 niet meer mogelijk is. De bedrijven zeggen dat ze in de komende maanden meer informatie geven over de nieuwe releaseperiode.

Dit uitstel naar 2021 is de tweede keer dat de release van Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wordt opgeschoven. Aanvankelijk had de titel in het eerste kwartaal van dit jaar moeten verschijnen, maar in oktober vorig jaar gaf de ontwikkelaar al aan dat dat niet gehaald zou worden. Er werd toen geen nieuwe releaseperiode genoemd, maar de game zou nog wel in 2020 verschijnen, zo werd gezegd. Dat laatste is nu niet meer aan de orde. Wanneer de titel in 2021 zal verschijnen, hebben Hardsuit Labs en Paradox Interactive nog niet gezegd.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 is een rpg die in maart vorig jaar werd aangekondigd. Het originele spel kwam in 2004 uit en werd ontwikkeld door Troika Games en uitgegeven door Activision. Spelers kruipen in Bloodlines 2 in de huid van een vampier in Seattle ten tijde van een oorlog tussen rivaliserende clans. Spelers moeten door de straten op zoek gaan naar prooien en de protagonist moet een clan kiezen en allianties aangaan met de strijdende partijen. Het draait echter niet alleen om gevechten. Zo moeten spelers omgaan met politieke verhoudingen en reageert het verhaal op de keuzes van de speler. Ook moeten spelers voorkomen dat ze de Masquerade verbreken. Dat is de vampierwet die voorschrijft dat de vampiergemeenschap gescheiden blijft van de menselijke wereld.