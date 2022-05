Ontwikkelaar giet Bloodborne in Zelda-jasje met indiegame Yarntown

Staat Bloodborne op de lijst met games die je wil spelen, maar heb je geen PlayStation 4 in huis? Dan kun je nu aan de slag met Yarntown, een Zelda-achtige 2d-game die geïnspireerd is op Bloodborne. Yarntown is gratis te spelen op Windows, macOS en Linux.

Yarntown is gemaakt door ontwikkelaar Max Mraz. Hij noemt het spel een Zelda-achtige eerbetoon aan Bloodborne. In de 2d-game moeten spelers een vervloekt gotisch dorp verkennen, en daar monsters en eindbazen verslaan. Het spel speelt als een soort vereenvoudigde versie van Bloodborne, de Souls-game van FromSoftware die in 2015 exclusief uitkwam voor de PlayStation 4.

Het spel is gemaakt met de Solarus-engine. De Windows-versie van Yarntown is 34MB groot en na het downloaden direct te spelen. Om het spel op Linux of macOS te spelen, is ook de Solarus-launcher vereist. Ontwikkelaar Mraz heeft de broncode van zijn creatie beschikbaar gesteld op GitHub.