Bloodborne-frameratemod is niet meer beschikbaar na DMCA-verzoek van Sony

De Australische Twitch-streamer Lance McDonald heeft zijn frameratepatch voor Bloodborne verwijderd na een DMCA-verzoek van Sony. De mod was sinds 2021 beschikbaar en maakte het mogelijk om Bloodborne met 60 frames per seconde te spelen, in plaats van de originele 30fps.

McDonald meldt op X links naar de 60fps-patch te hebben verwijderd na het ontvangen van een Digital Millennium Copyright Act-verzoek van Sony Interactive Entertainment. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de mod te downloaden.

Bloodborne werd in 2015 uitgebracht door FromSoftware voor de PlayStation 4, met een framerate van 30fps. Het is niet bekend waarom Sony nu pas stappen onderneemt tegen de 60fps-mod die sinds 2021 beschikbaar was. Er wordt gespeculeerd dat Sony aan een remake of remaster werkt, in het kader van het 10-jarig jubileum van de game in 2025. Dit is echter onbevestigd.