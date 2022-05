Door fans gemaakte 'demake' van Bloodborne komt op 31 januari uit voor pc

Een zogenaamde demake van Bloodborne verschijnt op 31 januari 2022 voor de pc. Het gaat om een fanproject waarin de PS4-game deels is nagemaakt in Unreal Engine, met een uiterlijk dat doet denken aan PlayStation 1-games.

De makers noemen de game 'Bloodborne psx'. Een van de ontwikkelaars verduidelijkt in de reacties op YouTube dat niet het hele spel is nagemaakt, maar dat de demake tot aan het tweede baasgevecht, Father Gascoigne, gaat. Spelers kunnen wel nog wat 'uitgebreide gebieden' en 'enige bonusinhoud' verwachten na het afronden van dat gevecht.

De game zal gratis te downloaden zijn en de maker zegt ook de broncode vrij te zullen geven, maar dat zal een aantal maanden na de release gebeuren. De demake is gemaakt in Unreal Engine en draait op pc's. Hoewel de titel verwijst naar de PlayStation 1, draait het spel niet op die console of in emulators.

Spelers krijgen de optie om effecten aan te zetten die het beeld van een crt-monitor nabootsen. Die effecten kunnen ook uitgezet worden. Onlangs deelden de ontwikkelaars al een video waarin de eerste tien minuten van Bloodborne psx te bekijken zijn. De demake wordt gemaakt door twee ontwikkelaars, Lilith Walther en Corwyn Prichard. Begin dit jaar vertelden ze in een interview met Kotaku meer over hun project.

Bloodborne is een PlayStation 4-game die in 2015 verscheen. Het spel is gemaakt door FromSoftware, bekend van de Dark Souls-games. De game is nooit op een ander platform dan de PS4 uitgebracht en heeft tot nu toe ook geen opvolger gekregen.