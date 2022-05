MIT-onderzoekers maken deepfakespeech van Nixon over neerstorten Apollo 11

Wetenschappers van het MIT hebben een deepfakevideo gemaakt van de overleden Amerikaanse president Richard Nixon die een speech geeft over het neerstorten van Apollo 11. De Amerikaanse overheid schreef de speech voor het geval dat de maanlanding zou mislukken.

De zeven minuten durende film In Event of Moon Disaster is een combinatie van echte beelden en nieuwe, gemanipuleerde clips. De video start met de lancering in juli 1969, die succesvol verloopt. Bij het landen op de maan gaat de missie echter fout en begint de capsule met ongecontroleerd ronddraaien. Dit eindigt in een crash, waarna de speech van Nixon begint. De speechtekst is daadwerkelijk door de overheid gemaakt, maar werd nooit door Nixon opgenomen. Nu, dankzij deepfaketechnologie, kon het MIT doen alsof de speech wel werd gehouden.

Volgens de wetenschappers achter het project is de speech een combinatie van 'simpele, bedrieglijke montage' en 'complexere deepfaketechnologie'. Voor de stem van Nixon gebruikten de wetenschappers een acteur, wiens stem ze synthetisch hebben vervormd met de Respeecher-software. Om Nixons lippen en mond te manipuleren, gebruikten ze Canny AI. Met de film willen de wetenschappers 'de invloeden en alomtegenwoordigheid' van deepfaketechnologie in de huidige maatschappij onderzoeken. Ook willen ze het gevaar van deepfakes laten zien.

De Canny AI-software gebruikt een 'ai-model' dat gezichtsbewegingen kan herkennen, en weet deze daarna per frame te manipuleren. Wat beelden betreft gebruikten de onderzoekers de aftredingsspeech van Nixon, omdat deze de 'juiste, serieuze en sombere toon had'. Alleen de mond is voor de video aangepast, de rest van de bewegingen van Nixon zijn nog intact. De acteur werd bij het inspreken gefilmd, waardoor de software zijn gezichtsbewegingen kon gebruiken voor de uitdrukkingen van Nixon. Voor audio gebruikten de onderzoekers clips die Nixon opnam ten tijde van de Vietnamoorlog, om via de Respeecher-tool de stem van Nixon te kunnen synthetiseren.

De onderzoekers hadden de deepfake-speech al eerder online geplaatst; de langere video met beelden van de crash is nieuw. De onderzoekers kozen de speech van Nixon omdat ruimtevaart een breed geliefd onderwerp is, en niet politiek, 'in tegenstelling tot veel desinformatie'. De onderzoekers zeggen dat het overduidelijk is dat het om een nepvideo gaat omdat de maanlanding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Op de site van In Event of Moon Disaster geven de onderzoekers meer informatie over deepfakes en hoe mensen deze kunnen herkennen. Voor de film werkten de onderzoekers onder meer samen met de Mozilla Foundation en Scientific American.