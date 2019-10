Black Shark 2 Pro-gamesmartphone komt uit voor 599 euro

De Black Shark 2 Pro-gamesmartphone is uitgebracht in Europa. Een uitvoering met 8GB ram en 128GB flashopslag kost 599 euro. De Android-smartphone heeft een Snapdragon 855 Plus-soc, een 6,39"-oledscherm en een 4000mAh-accu.

Eind juli kondigde Black Shark zijn nieuwe gamesmartphone aan in China. Het toestel is nu ook in Nederland en België verkrijgbaar. De Chinese fabrikant, die gelieerd is aan Xiaomi, biedt de telefoon sinds woensdag in Europa aan via zijn eigen webwinkel in een aantal kleuren en configuraties. Een versie met 12GB ram en 256GB flashopslag kost 699 euro.

De Black Shark 2 Pro heeft een 6,39"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels en een touch rate van 240Hz, wat volgens de fabrikant resulteert in een zeer lage touch latency van 34,7ms. De verversingssnelheid van het scherm is overigens 60Hz. Het toestel heeft ook een zogenaamde Master Touch 2.0-functie, waarbij een aanraking met een bepaalde hoeveelheid druk gekoppeld kan worden aan een knop die normaal op een controller zit. De werking is vergelijkbaar met 3D Touch op iPhones.

Het flashgeheugen bestaat uit ufs 3.0-chips en de soc is Qualcomms Snapdragon 855 Plus. De fabrikant claimt dat het toestel goede koeling heeft door gebruik te maken van een heatpipe. Het toestel draait op een aangepaste versie van Android 9 en is voorzien van Game Dock 4.0-software. Daarmee kunnen gebruikers onder andere tijdens het gamen statistieken van de prestaties van het toestel zien. Ook is er een Ludicruous Mode waarin gebruikers allerlei instellingen kunnen aanpassen.

Er zijn accessoires te koop zoals een kleine gamepad die aan de zijkant van de telefoon geklikt kan worden en een houder die eruit zie als een controller. Dergelijke accessoires worden niet standaard meegeleverd.