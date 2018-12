Kabinet wil eenduidig systeem voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg

De overheid gaat meer de regie nemen bij de invoering van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Onder andere wordt het digitaal uitwisselen verplicht en komen er afspraken over de te gebruiken taal en techniek.

Volgens minister Bruins van Medische Zorg en Sport was het op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg tot nu toe te vrijblijvend. Dat leidt tot problemen, onder andere omdat huisartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten vaak hun eigen taal en systeem gebruiken en de samenwerking op vrijwilligheid is gebaseerd. "Ik wil dat de zorg snel de beschikking krijgt over landelijk dekkende en gekoppelde infrastructuren", stelt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil als eerste concrete stap het gebruik van digitale data-uitwisseling verplicht stellen in tien zorgprocessen, waaronder jeugdgezondheidszorg, huisartswaarneming, acute verloskunde en medicatie. Daarnaast wil de minister dat overal dezelfde informatiestandaarden worden gehanteerd. Onderdeel daarvan is dat zorginstellingen verplicht dezelfde begrippen gaan hanteren. Ook is de wens dat ze technische standaarden gaan hergebruiken waar dat kan.

"Digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg is een enorme klus die nog jaren in beslag gaat nemen", erkent de minister. Om de data-uitwisseling op orde te brengen heeft het kabinet 400 miljoen euro beschikbaar gesteld. In april moet een definitief plan van aanpak gereed zijn.