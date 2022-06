Nederlandse start-up maakt stoeptegel voor draadloos laden e-bikes

Het Nederlandse bedrijf Tiler komt met een stoeptegel die kan worden gebruikt om draadloos elektrische fietsen op te laden. De start-up heeft een investering ontvangen om het product verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Met de door Tiler ontwikkelde stoeptegel kunnen elektrische fietsen draadloos worden opgeladen als zij voorzien zijn van de benodigde standaard, die werkt via inductie. Daarnaast komt de start-up met bijbehorende vlootmanagement-software, waardoor zichtbaar is welke fietsen worden opgeladen en kunnen reserveringen worden geplaatst of betalingen worden gedaan. Dat is onder andere bruikbaar voor bedrijven die leenfietsen of -steps aanbieden.

Tiler heeft laten weten dat er een bedrag van 250.000 euro is ontvangen voor de doorontwikkeling van de oplaadtegel. Er is inmiddels een test gedaan met een prototype van de stoeptegel, die succesvol zou zijn verlopen. De volgende stap is het plaatsen van een oplaadtegel bij Rotterdam Ahoy.

Rond de zomerperiode moet worden begonnen met het opschalen van de productie. Vervolgens is het de bedoeling dat in september de eerste commercieel verkrijgbare oplaadtegels op de markt komen. Tiler is een spin-off van de TU Delft en is in oktober opgericht.