Nest verlaagt videokwaliteit van zijn camera's om bandbreedte te sparen

Google gaat de videokwaliteit van zijn Nest Cams verlagen om bandbreedte te sparen. De aanpassing is door gebruikers ongedaan te maken en ze krijgen een melding in de Nest-app als de kwaliteitsinstellingen daadwerkelijk zijn aangepast.

Google heeft hierover een e-mail gestuurd aan bezitters van de producten, zo blijkt onder meer uit meldingen van gebruikers op Twitter. In die e-mail staat dat de camerakwaliteit wordt aangepast om 'internet resources' te conserveren. De instelling voor de kwaliteit en de bandbreedte worden ergens in de komende dagen aangepast naar de standaardinstelling. Het gaat om een tijdelijke verandering. Gebruikers die gewoon de hoogste kwaliteitsinstellingen willen handhaven, kunnen dat doen door na de aanpassing weer de hoogste kwaliteit te kiezen in de instellingen.

Het bedrijf achter de Nest-camera's verwijst bij de communicatie over deze maatregel naar de problemen die covid-19 heeft veroorzaakt in de gemeenschap. Een woordvoerder van Google zegt onder meer tegen TechCrunch dat deze aanpassing bedoeld is om prioriteit te geven aan internetbandbreedte voor leer- en werkdoeleinden.

Volgens Google is bijvoorbeeld bij de Nest Cam IQ bij normaal dagelijks gebruik sprake van een maandelijks datagebruik van 400GB als de hoogste instelling voor de kwaliteit en bandbreedte van toepassing is. Dat loopt terug tot 300 of 200GB bij respectievelijk de instellingen 'middelhoog' en 'middellaag'. Bij de Nest Cam is het maandelijkse datagebruik 300GB bij de hoogste instelling, of 120GB bij 'gemiddeld' en 30GB bij 'laag'; bij de Nest Hello-videodeurbel is dat 300, 150 en 50GB.