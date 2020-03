Sony vertraagt PlayStation-gamedownloads om Europese providers te ontlasten

Sony werkt samen met Europese providers om downloadtraffic te beheren. Volgens de PlayStation-maker kunnen spelers daardoor langzamere of vertraagde downloads van games ervaren. De gameplay blijft volgens Sony 'robuust'.

Sony geeft geen exacte details over de aanpassingen aan gamedownloads, maar meldt op zijn blog dat er een samenwerking is met Europese providers om die waar nodig te ontlasten. Dat is gedaan omdat veel mensen nu thuis zitten vanwege maatregelen om de coronapandemie in te dammen. Tot wanneer de aanpassingen actief zijn, is niet duidelijk.

Volgens de blog kunnen spelers mogelijk 'iets langzamere' gamedownloads ervaren. De downloadservers van Sony staan er niet bekend om snel te zijn. In hoeverre dat nu wijzigt is onduidelijk. Ook heeft Sony het over 'vertraagde downloads'. Mogelijk doelt de fabrikant daarmee op updates die automatisch worden uitgevoerd op de achtergrond. Sony zou die wellicht kunnen uitstellen als er een piek is in het dataverkeer.

Dat games veel invloed hebben op dataverkeer, bleek eerder deze week. AMS-IX maakte toen bekend dat de grootste recente piek in traffic werd veroorzaakt door Call of Duty: Warzone. Die gratis battle-royalegame is onder andere beschikbaar op de PlayStation 4 en vereist een download van vele tientallen gigabytes.

Het spelen van multiplayergames via het PlayStation-netwerk wordt vermoedelijk niet beinvloed door de maatregelen. Sony zegt dat de gameplayervaring 'robuust' blijft. Multiplayergames vergen relatief weinig dataverkeer, veel minder dan bijvoorbeeld videostreaming. Alle grote videostreamingdiensten hebben al maatregelen genomen om providers te ontlasten, nadat de Europese Commissie daar een oproep tot deed.