Facebook laat Duits en Frans persbureau Nederlandse berichten factchecken

Facebook gaat met Agence France Presse en Deutsche Presse-Agentur samenwerken voor het factchecken van Nederlandse berichten op het platform. In België zijn Knack en Deutsche Presse-Agentur de partners hiervoor.

Dpa start maandag 30 maart met factchecken van de Nederlandse berichten, AFP begint daar later in het voorjaar mee. Beide persbureau's zijn gecertificeerd via het International Fact-Checking Network, zo wijst Facebook er op.

In België start Knack vanaf 1 mei met factchecken van Nederlandstalige berichten. Ook Knack heeft een certificaat voor het Fact-Checking Network. Dpa start ook in België volgende week met het controleren van berichten, in zowel het Nederlands als het Frans.

De organisaties controleren de juistheid van de berichten en bij het oordeel dat een posting niet klopt, komt deze lager in de nieuwsfeed met een verwijzing naar de organisatie die de beoordeling heeft gemaakt.

Facebook werkt wereldwijd met meer dan 55 partners. In Nederland startte Facebook in 2017 met zijn factcheckprogramma, maar in 2018 stopte het Nieuwscheckers-platform van de Universiteit Leiden. In 2019 vertrok Facebooks enige andere partner, Nu.nl, na onenigheid over de koers: Facebooks beleid is dat berichten van politici niet moeten worden beoordeeld, ook niet als ze onwaarheden verkondigen.