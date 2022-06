Facebook wijst gebruikers die op coronanepnieuws reageren door naar WHO-site

Facebook gaat gebruikers waarschuwen als zij nepnieuws lezen over de coronapandemie. Gebruikers die op berichten reageren die door Facebook als schadelijk zijn aangemerkt, worden doorverwezen naar de website van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het gaat om informatie die is aangemerkt als 'schadelijk' door één van Facebooks regionale factcheckers, schrijft het bedrijf. Die kunnen bepaalde nieuwsberichten als nep aanduiden, maar ook als schadelijk. Facebook noemt daarbij een voorbeeld van berichten waarin wordt gesteld dat het drinken van bleekmiddel helpt om het virus te voorkomen. Gebruikers die zulke berichten leuk vinden, erop reageren of ze delen, krijgen in hun nieuwsfeed een bericht te zien waarbij ze worden doorgestuurd naar een speciale pagina van de WHO met informatie over het virus. Het gaat specifiek om een pagina waarop bekende complottheorieën en misinformatie over het virus worden bestreden. Facebook zegt dat dergelijke waarschuwingslabels succesvol zijn. In 95 procent van de gevallen zouden gebruikers niet doorklikken op informatie waar een label bij staat. In Nederland wordt het factchecken sinds vorige maand niet meer uitgevoerd door NU.nl, maar door Duitse en Franse persbureau's.

Facebook zegt dat het ook meer informatie over het virus heeft toegevoegd aan de 'Informatiehub coronavirus', een speciale pagina met informatie voor media. Daar staan artikelen die eerder door de factcheckers als 'waar' zijn beoordeeld, waar media vervolgens naar kunnen linken. Voorlopig is die functie alleen in de VS beschikbaar.

Facebook noemt zichzelf al langer slechts een doorgeefluik van informatie, maar probeert in de laatste jaren ook steeds vaker keuzes te maken in welke informatie wel en niet klopt. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde in februari al voor de verspreiding van nepnieuws rondom het coronavirus. Facebook heeft naar eigen zeggen al meer dan twee miljard mensen een link getoond naar websites met betrouwbaardere informatie via zowel de site, de eigen app en via dochterbedrijf Instagram. Daarvan hebben meer dan 350 miljoen gebruikers doorgeklikt, zegt het bedrijf.