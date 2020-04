Google en Apple brengen bèta's uit met contactonderzoek-api

Google en Apple brengen woensdag bèta's uit met daarin ondersteuning voor de contactonderzoek-api van beide bedrijven. Bij Google gaat het om een bèta van Play Services, bij Apple om de derde bètaversie van iOS 13.5.

Vrijdag komt ook samplecode beschikbaar voor ontwikkelaars, zeggen beide bedrijven. Apple brengt woensdag ook een bèta van Xcode 11.5 met daarin een iOS-sdk met daarin de api voor contactonderzoek via bluetooth. Google heeft ook een sdk verspreid onder ontwikkelaars met daarin ondersteuning voor de api.

Een nieuwe functie voor de api is dat bij een melding van contact met een besmet persoon de app een optie heeft om een kans te berekenen hoe groot de kans op besmetting is op basis van de lengte van het contact en de geschatte afstand tot het andere apparaat.

Daarmee kunnen ontwikkelaars aan de slag met het maken van apps op basis van de api van Google en Apple. Vooralsnog gebeurt dat niet in de Benelux. In België komt voorlopig geen app, in Nederland is het ministerie gestopt met de ontwikkeling in het openbaar en werkt het ministerie voor Volksgezondheid de app nu in een gesloten traject. Google en Apple kondigden hun api een paar weken geleden aan. Tweakers publiceerde al eerder een achtergrondverhaal over de api.

Op basis van de api kunnen gezondheidsorganisaties apps laten ontwikkelen in aanvulling op menselijk contactonderzoek. Als bijvoorbeeld mensen die in de trein of bus hebben gezeten met een persoon die later besmet bleek met het coronavirus, kan de app hen een seintje geven, omdat beide telefoons contact hebben gemaakt via bluetooth en een id hebben uitgewisseld. Dat gebeurt zonder locatie- of andere gegevens centraal op te slaan.