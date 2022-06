Experts: corona-apps kwamen ondanks negatief advies toch door selectie - update

Ict-experts en belangenorganisaties hebben grote zorgen over de haast waarmee de overheid de corona-apps wil bouwen. De experts beoordeelden meerdere apps negatief, maar die werden toch door het ministerie tot de definitieve selectie doorgelaten.

De experts wijzen op de zeven ontwikkelvoorstellen die vrijdagmiddag door de overheid werden gepresenteerd. Het gaat om voorstellen voor apps die onder andere aan contact-tracing doen om het coronavirus in te dammen. De overheid wil aankomend weekend van zeven ontwikkelaars een verdere uitwerking van de plannen zien. De afgelopen dagen hebben experts tientallen apps beoordeeld op de veiligheid, privacyvriendelijkheid, haalbaarheid en andere factoren. Daarbij gaven zij vaak een negatief advies. Dat negatieve advies kwam ook voor bij apps die nu in de eindselectie zaten die vrijdag werd gepresenteerd. Dat zou bijvoorbeeld bij Sia Partners zijn gebeurd, dat een app wil maken die is gebaseerd op de Trace Together-app uit Singapore. Experts zeggen tegen tegen de Volkskrant dat die app op privacygronden was afgewezen. "Dat juist Sia nu op de lijst staat, is onbegrijpelijk", zegt een bron tegen de krant. De experts zeggen 'geen flauw idee' te hebben hoe de lijst tot stand is gekomen. Volgens hen verliep het beoordelingsproces chaotisch en zat het vol technische problemen. Daardoor kregen experts in veel gevallen niet meer dan een half uur de tijd om voorstellen te bestuderen. Ict-expert Brenno de Winter zegt tegen BNR dat veel partijen niet konden aangeven hoe de privacy wordt gewaarborgd. "Het ruikt bijna naar onbehoorlijk bestuur", zegt hij tegen de zender.

Inmiddels hebben ook verschillende burgerrechtenorganisaties zich tegen het proces uitgesproken. Onder andere Bits of Freedom en het Platform Burgerrechten slaan alarm op de site veiligtegencorona.nl. Eerder publiceerden de organisaties daar al een manifest, dat ook werd ondertekend door wetenschappers en andere experts. De groep stelde een eisenlijst op waaraan de corona-apps volgens hen moesten voldoen. Een deel van die groep roept nu op om 'terug te gaan naar de tekentafel', waarbij in de eerste plaats het maatschappelijk nut van de app voorop moet staan. "Signalen van experts die de afgelopen dagen deelnamen aan een consultatie waarbij een grote lijst met ingediende voorstellen passeerden, waren zeer verontrustend", schrijft de groep. "De enorme haast waarmee het proces werd ingestoken deed op allerlei manieren afbreuk aan een al wankel vertrouwen. De vooraf bepaalde agenda was onbespreekbaar en procesvragen tussendoor werden niet beantwoord." De groep zegt op voorhand geen vertrouwen te hebben in de corona-app.

Update: Inmiddels zeggen negen experts die in de selectiecommissie zaten in een brief dat ze de conclusies van het ministerie niet onderschrijven. "Enkelen van ons voelen ons genoodzaakt om vandaag onze zorgen te uiten over het verloop van het leveren van een bijdrage", schrijven naast Brenno de Winter ook onder andere Wilma Haan, Roel Dobbe en Jelle Visser. "Wij kunnen ons, anders dan het persbericht van het ministerie van VWS doet vermoeden, vanuit onze professionele integriteit niet verbinden aan de uitkomsten. Wij roepen het ministerie op haar werkwijze te herzien."