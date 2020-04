Gerucht: Google komt enkel met 5,8"-versie van Pixel 4a, XL-model is geschrapt

Er zijn nieuwe details over de Pixel 4a-smartphone verschenen die Google op korte termijn zou willen uitbrengen. Ook zijn er onderdelen van een XL-variant verschenen, maar Google heeft die naar verluidt geschrapt.

9to5Google meldt de specificaties van de Pixel 4a bevestigd gekregen te hebben en de berichtgeving komt overeen met eerdere geruchten over het toestel. Google zou de smartphone als Google Pixel 4a uit gaan brengen en deze van een 5,81"-scherm met oledpaneel en resolutie van 2340x1080 pixels voorzien. Daarmee is de resolutie iets hoger dan de Pixel 3A, die een 5,6"-scherm met 2280x1080 pixels combineert.

De processor is een Snapdragon 730 en er is 6GB ram. Dat bleek eerder al uit een hands-onvideo van een prototype. Wat opslag betreft komen er varianten met 64GB en 128GB. Google zou zijn Titan M-beveiligingschip integreren, maar de Pixel Neural Core van de Pixel 4 en 4 XL niet. Ook ontbreekt de Soli-radar voor gezichtsherkenning en gebarenbediening. De accucapaciteit bedraagt volgens 9to5Google 3080mAh en er is snelladen op 18W via usb-c, maar geen draadloos laden via Qi.

De camera van de Pixel 4a is een 12,2-megapixelexemplaar en de frontcamera is volgens de berichtgeving vrijwel identiek aan die van de 3a, met een resolutie van 8 megapixel. De 4a beschikt nog steeds over een 3,5mm-audioconnector. De Amerikaanse prijs zou volgens de bekende smartphone-leaker Evan Blass 399 dollar worden, net als de 3a vorig jaar. Tot nu toe werd aangenomen dat Google de Pixel 4a tijdens zijn virtuele I/O-conferentie in mei zou aankondigen. TechDroider publiceert alvast foto's van de verpakking van het toestel.

In China zou een eBay-aanbod een prototype van de geschrapte Pixel 4a XL tonen. Deze bevat volgens 9to5Google twee camera's, waar de uiteindelijke Pixel 4a het met een enkele camera moet stellen.