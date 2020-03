Foto's tonen mogelijk onaangekondigde Google Pixel 4a-smartphone

Er zijn foto's verschenen die mogelijk de Pixel 4a tonen. De foto's komen overeen met het ontwerp dat te zien was op de renders van de smartphone. Google kondigt de telefoon vermoedelijk aan rond de tijd dat zijn geannuleerde I/O-conferentie had moeten plaatsvinden.

De foto's die een gebruiker op Weibo postte, tonen een smartphone met gat in het scherm voor de frontcamera en het zou voor het eerst zijn dat Google die techniek zou gebruiken. Tot nu toe zette Google altijd een ononderbroken scherm in zijn smartphones, behalve bij de Pixel 3XL; die heeft een inkeping in het display. De foto's tonen ook een 3,5mm-jack en een camera-eiland met een enkele camera.

Google kondigde zijn Pixel 3a-modellen aan op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O vorig jaar. Dat zal dit jaar niet gaan, want vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus gaat I/O niet door. Vermoedelijk zal de zoekgigant rond die tijd wel een presentatie houden met daarin geplande aankondigingen, al is dat niet bekend.

Eind vorig jaar verschenen al renders van de Pixel 4a en die komen overeen met de foto's die nu zijn verschenen. De Pixel 3a verscheen vorig voorjaar in twee versies, maar naar verluidt verschijnt dit jaar alleen een kleinere variant.