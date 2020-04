DJI introduceert compacte Mavic Air 2 met langere accuduur en 1/2"-camerasensor

DJI heeft een opvolger voor de compacte Mavic Air aangekondigd, die maximaal 34 minuten kan vliegen en een betere 1/2"-sensor krijgt. Met die sensor kan de Mavic Air 2 foto's schieten van 48 megapixel of video-opnames maken met maximaal 4k-resolutie.

Net als zijn voorganger heeft de Mavic Air 2 volgens DJI vier inklapbare poten en een drieassige gimbal. Wel heeft DJI voor deze drone nieuwe motoren en electronic speed controllers gemonteerd. Met daarbij een verbeterd aerodynamisch ontwerp en verbeteringen in de accutechnologie kan de drone nu maximaal 34 minuten vliegen. Net als op duurdere DJI-drones gebruikt de Mavic Air 2 OcuSync om de controller met de drone te verbinden. OcuSync gebruikt de 2,4GHz- of 5,8GHz-band, waarmee de drone 10 kilometer ver kan vliegen terwijl het een stabiele hd-video doorstuurt. De voorganger kan maximaal 21 minuten en 4 kilometer ver vliegen met een wifi-verbinding.

Als camerasensor heeft de Mavic Air 2 een quad-Bayer-1/2"-sensor. Deze kan 48-megapixelafbeeldingen of 12-megapixelafbeeldingen met 'geavanceerde schermanalyse' maken. Deze laatste functie wordt door DJI 'SmartPhoto' genoemd. Met SmartPhoto kiest de drone zelf uit drie opties op basis van de omstandigheden. Met de optie kan de drone een afbeelding hdr geven, betere beelden schieten in donkere omgevingen of de instellingen aanpassen op basis van vijf scenariocategorieën, waaronder zonsondergangen en gras.

Voor het opnemen van videobeelden kan de drone beelden op 4k-resolutie en 60fps opnemen. Bij de eerste Mavic Air was dit alleen mogelijk met 30 beelden per seconde. De Mavic Air 2 ondersteunt ook slow motion; de drone kan op de 1080p-resolutie maximaal 240fps opnemen. 8k-beelden produceren kan de drone ook, maar alleen in de Hyperlapse-functie. Dit is een timelapsefunctie waarbij de drone zelf fysiek beweegt. De drone krijgt verbeterde trackingsfuncties, waarbij het apparaat een object volgt of eromheen vliegt.

De drone heeft volgens DJI veiligheidsverbeteringen gekregen, waardoor de 570 gram zware Mavic Air 2 bijvoorbeeld beter autonoom kan vliegen. Het apparaat krijgt ondersteuning voor ads-b, waarmee het de bestuurder kan waarschuwen als het te dicht bij helikopters of vliegtuigen komt. Volgens de BBC komt deze functie niet meteen beschikbaar in Europa. Door het coronavirus zou DJI niet aan de juiste onderdelen kunnen komen, waardoor de eerste Europese Mavic Air 2-drones deze technologie niet meekrijgen. Pas op een later moment krijgen ook Europese drones ads-b. Het gaat om hardwarematige tekorten; eerder aangeschafte Europese Mavic Air 2's kunnen de functie dus niet via een software-update alsnog krijgen.

De DJI Mavic Air 2 is 18x9,7x8,4cm groot in opgevouwde toestand. De drone heeft een interne opslag van 8GB, ondersteunt micro-sd-kaartjes van maximaal 256GB en krijgt een 3500 mAh-accu. De beeldhoek van de lens is 84 graden en het diafragma is f/2.8.

De drone is meteen te koop, maar vanwege het coronavirus wordt hij wereldwijd pas medio mei geleverd. In China is de drone al wel leverbaar. De DJI Mavic Air 2 krijgt een adviesprijs van 849 euro. Daarvoor krijgen consumenten de drone, één accu en de benodigde kabels. Voor 1049 euro krijgen kopers een schoudertas, nd-filters, een oplaadhub en drie accu's.