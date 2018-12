'Investeringen van halfgeleiderindustrie in apparatuur voor fabs dalen in 2019'

Volgens Semiconductor Equipment and Materials International, de handelsorganisatie van fabrikanten uit de halfgeleiderindustrie, zal het totaal aantal investeringen in uitrusting voor fabs in 2019 dalen ten opzichte van 2018. Dat komt mede door de lage geheugenprijzen.

Semi voorspelt wereldwijd een totale daling van bijna 8 procent. In 2018 werd er in totaal nog 60,5 miljard dollar geļnvesteerd als het gaat om capital expenditures, ofwel de kosten voor niet-verbruikbare onderdelen van een systeem of product. Dit daalt volgens de organisatie naar 55,8 miljard dollar in 2019.

In augustus voorspeelde Semi nog dat 2019 het vierde opeenvolgende jaar zou worden waarin weer meer zou worden geļnvesteerd dan het jaar ervoor, maar dat heeft de handelsorganisatie nu verder naar beneden bijgesteld. Het gaat om een daling van 13 procent in de tweede helft van 2018 en een daling van 16 procent voor het eerste halfjaar van 2019. Voor het tweede deel van 2019 wordt weer een sterke stijging van de investeringen in apparatuur voor fabs verwacht.

De voorspelde dalingen van de investeringen zijn volgens Semi vooral te wijten aan sterk dalende nand- en dram-geheugenprijzen. Ook wijzigen bedrijven hun strategieėn door de huidige wereldwijde handelsspanningen. Het gaat dan vooral om leidende geheugenfabrikanten, bepaalde fabs in China en sommige projecten rondom bijvoorbeeld de 28nm-node.

China zou volgens een eerdere schatting in 2019 uitkomen op een bedrag van 17 miljard dollar aan investeringen, maar dat is bijgesteld naar 12 miljard dollar. Die schatting van 12 miljard dollar zou echter op basis van de feitelijke cijfers uit 2018 een daling van 2 procent zijn.

Semi voorspelde in augustus nog dat Zuid-Korea op 17 miljard dollar zou uitkomen in 2019, wat een daling van 8 procent zou zijn. Dat is nu naar beneden bijgesteld tot 12 miljard, wat neerkomt op een daling van 35 procent op jaarbasis. Samsung heeft bijvoorbeeld investeringen in het vierde kwartaal van 2018 beperkt en dat zal naar verwachting worden doorgezet tot in het eerste halfjaar van 2019

Bij meer bedrijven worden naar verwachting de investeringen teruggeschroefd. SK Hynix zal volgend jaar naar verwachting de productiecapaciteitsuitbreiding voor dram afremmen en GlobalFoundries heroverweegt plannen voor de fab in het Chinese Chengdu. Een uitzondering op dit beeld is Micron, dat naar verwachting in 2019 28 procent meer zal uitgeven aan capital expenditures. Dit bedrijf zal vooral zijn bestaande fabs uitbreiden en upgraden.

Het is niet allemaal kommer en kwel wat het doen van investeringen betreft. Op het gebied van cmos-beeldsensoren wordt er volgens de verwachting van Semi in 2019 wel meer geļnvesteerd; een stijging van 33 procent. Overigens is een algehele bijstelling naar beneden in 2019 niet volstrekt abnormaal te noemen, aangezien er volgens Semi in de afgelopen drie jaar sprake was van een duidelijke stijging van de investeringen, die vooral werd aangejaagd door de geheugensector. Met name Samsung spendeerde enorme bedragen.