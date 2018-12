Lenovo introduceert ThinkPad-laptops met Intel Whiskey Lake-processors

Lenovo heeft de ThinkPad L390- en L390 Yoga-laptops aangekondigd. De fabrikant levert de modellen met verschillende processors van Intels Whiskey Lake-generatie. De Yoga krijgt een stylus mee.

Beide laptops hebben een 13,3"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. In beide gevallen is het scherm aanraakgevoelig, maar de Yoga heeft, zoals de naam betaamd, een om te klappen scherm zodat deze als tablet is te gebruiken. Dat heeft enige gevolgen voor het gewicht: de Yoga 1,6 weegt kilogram tegenover 1,5 kilogram voor de reguliere ThinkPad L390.

Ook levert de fabrikant de Yoga met stylus en infraroodcamera voor authenticatie via een gezichtsscan. Volgens Tom's Hardware komt de L390 niet alleen in configuraties met Intels Whiskey Lake-processors, maar ook met een Intel Celeron beschikbaar. Intel kondigde Whiskey Lake in augustus aan. De processors verschijnen in de U-serie, zijn nog steeds op Intels 14nm++-procedé geproduceerd en de onderliggende architectuur is nog steeds Kaby Lake, maar de kloksnelheden liggen iets hoger dan de vorige U-generatie van Core-chips.

De ThinkPad L390 krijgt in de VS een adviesprijs van 659 dollar en de L390 Yoga gaat daar 889 dollar kosten. Ze verschijnen nog deze maand in de VS, maar wanneer ze in de Benelux beschikbaar komen is niet bekend.