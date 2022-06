Onderzoekers maken buigbaar zonnepaneel voor smartwatches

Australische onderzoekers hebben een licht en buigzaam zonnepaneel ontwikkeld dat klein genoeg gemaakt kan worden om voor allerlei wearables te gebruiken. Daarmee zouden onder andere smartwatches via de zon oplaadbaar kunnen worden.

Het zonnepaneel is ontwikkeld door onderzoekers van de Monash-universiteit in Melbourne. Volgens de wetenschappers is het paneel met drie micrometer ongeveer tien keer dunner dan een menselijk haar. Daardoor is het ook buigbaar, en licht genoeg om in allerlei apparaten verwerkt te worden. Als voorbeeld liet Monash University een afbeelding zien van een paneel van twee vierkante centimeter dat op een bloem rust.

De ontwikkeling van het paneel en de resultaten zijn beschreven in twee papers die zijn gepubliceerd in de tijdschriften Joule en PNAS. In die artikelen beschrijven de onderzoekers resultaten van experimenten waarbij het paneel een efficiëntie van 13 procent wist te bereiken. Daar was nog 97 procent van over na duizendmaal buigen. Na duizend keer uitgerekt te worden was er nog 89 procent over van het opwekbare vermogen. De levensduur zou ongeveer 11,5 jaar zijn.

De bedoeling is het ontwikkelde zonnepaneel commercieel te ontwikkelen voor toepassingen in onder meer wearables, en daarvoor wordt samengewerkt met Japanse en Amerikaanse onderzoekers. Zo moet het op termijn dus mogelijk worden om smartwatches via de zon op te laden. Ook andere apparaten, zoals sensoren voor internet-of-things zouden gebruik kunnen maken van de flexibele zonnepaneeltjes, zodat zij niet meer van een accu hoeven te worden voorzien.

Omdat de panelen met een 3d-printer gemaakt kunnen worden, moeten de kosten laag blijven. Wanneer er daadwerkelijk een commerciële toepassing wordt verwacht, werd niet gezegd.