Gerucht: Nvidia kondigt rond 9 september zijn GeForce RTX 3000-videokaarten aan

Volgens geruchten is Nvidia van plan om op of rond 9 september zijn aankomende GeForce-videokaarten te presenteren, die vermoedelijk worden uitgebracht in de RTX 3000-serie. Deze gpu's zijn gebaseerd op Nvidia's Ampere-architectuur en zullen de huidige RTX 2000-kaarten opvolgen.

De informatie is afkomstig van YouTube-kanaal Gamers Nexus, dat zich baseert op board-partners van Nvidia. Prijzen van de komende videokaarten zijn nog niet bekend. De bronnen van Gamers Nexus benoemen niet welke RTX-modellen Nvidia uit de doeken zal doen. De afgelopen jaren presenteerde Nvidia eerst zijn meer high-end gpu's, zoals het bedrijf dat bijvoorbeeld deed bij de aankondiging van de RTX 2080 Ti, RTX 2080 en RTX 2070. Mid-range-varianten, zoals de RTX 2060, volgden dan enkele maanden later.

Volgens anonieme bronnen van Wccftech komt Nvidia in eerste instantie met vervangers voor de 2080 Ti, 2080 Super en 2070 Super, die later in september op de markt moeten komen. Een releasedatum voor een 2060 Super-vervanger wordt daarbij nog niet genoemd. Wccftech publiceert vaker informatie over onaangekondigde hardware, maar de juistheid daarvan is wisselvallig. Deze informatie dient dus met een korrel zout genomen te worden.

Die videokaarten zouden volgens Wccftech beschikbaar komen met verscheidene hoeveelheden videogeheugen. De meest high-end videokaart zou bijvoorbeeld beschikken over 24GB aan vram. Ook zou de gpu-fabrikant met een videokaart met 20GB aan geheugen komen; eerder deden al geruchten de ronde over een dergelijke gpu. Een 2070 Super-vervanger zou beschikbaar komen met 8 of 16GB aan videogeheugen, terwijl een 2060 Super-vervanger 8GB zou krijgen.

Eerder deden verder geruchten de ronde dat Nvidia zou stoppen met de productie van zijn RTX 2070 Super-videokaarten. Dit is volgens de bronnen van Gamers Nexus incorrect; enkele van 'de grootste videokaartfabrikanten' bestellen nog steeds RTX 2070 Super-gpu's bij Nvidia en videokaarten op basis van deze chip worden momenteel nog geproduceerd.

Vermeende Nvidia RTX-3000-line-up* Board-id Vervanging voor Videogeheugen Geheugenbus Mogelijke releaseperiode PG132-10 RTX 2080 Ti 24GB 384-bit Tweede helft september PG132-20 RTX 2080 Super 20GB 320-bit Eerste helft oktober PG132-30 RTX 2080 Super 10GB 320-bit Medio september PG142-0 RTX 2070 Super 16GB nnb nnb PG142-10 RTX 2070 Super 8GB 256-bit Tweede helft september PG190-10 RTX 2060 Super 8GB 256-bit nnb

*op basis van onbevestigde geruchten van Wccftech