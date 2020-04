Nvidia brengt bèta van RTX Voice-app voor ruisonderdrukking via Tensor-cores uit

Nvidia heeft een bètaversie van de RTX Voice-applicatie uitgebracht. Deze app maakt gebruik van de Tensor-cores in RTX-gpu's om achtergrondgeluiden te filteren uit microfoonopnames. Het programma is compatibel met meerdere chat- en streamingapplicaties.

De gpu-fabrikant meldt in een blogpost dat het bedrijf al langer werkt aan RTX Voice, maar dat men de app zo snel mogelijk wilde uitbrengen omdat veel mensen momenteel thuiswerken vanwege de coronapandemie. De applicatie gebruikt kunstmatige intelligentie via de Tensor-cores in RTX-videokaarten om in real time achtergrondgeluid uit de microfoon te filteren. Het gaat hierbij puur om chatgeluiden. Het programma is dus niet geschikt voor denoising van bijvoorbeeld video's of muziek.

RTX Voice werkt als een soort 'virtueel apparaat'. Gebruikers wordt aangeraden de app handmatig als input- en outputapparaat te selecteren in de ondersteunde applicaties om gebruik te maken van de ruisonderdrukking. Nvidia raadt gebruikers aan om RTX Voice voor speakers alleen in te schakelen 'als dat nodig is'. Vermoedelijk functioneert deze functie dus nog niet geheel naar behoren.

De app is vooralsnog alleen beschikbaar als bèta, waardoor gebruikers in enkele programma's, zoals Slack, Skype, WebEx en Zoom, problemen kunnen ondervinden. De app is verder compatibel met Google Chrome en Discord. Ook streaming-apps als OBS Studio, XSplit en Twitch Studio kunnen met de applicatie overweg.

Afbeelding via Nvidia