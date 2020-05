GoDaddy waarschuwt 28.000 klanten voor datalek via ongeoorloofde ssh-toegang

Webhoster GoDaddy heeft 28.000 klanten gewaarschuwd voor een datalek. Aanvallers wisten via ssh bij verschillende gebruikers binnen te komen. Alleen de hostingaccounts zijn daarbij getroffen, maar niet de GoDaddy-accounts zelf.

GoDaddy waarschuwt de klanten in een brief, schrijft Bleeping Computer. Het bedrijf zegt tegen de site dat het gaat om zo'n 28.000 klanten. Het is niet bekend of daar Nederlandse accounts bij zitten. De aanvallers verkregen de logins voor ssh-toegang tot hostingaccounts. Het is niet duidelijk hoe die informatie precies is verkregen, maar GoDaddy zegt dat het een aangepast bestand en verdachte activiteit van een van zijn eigen servers heeft gevonden.

De webhoster zegt geen aanwijzingen te hebben dat hostingaccounts zijn gemanipuleerd. Uit voorzorg heeft de provider de accounts gereset. GoDaddy zegt dat gebruikers zelf moeten controleren of hun accounts niet zijn gemanipuleerd. Het bedrijf schrijft dat alleen hostingaccounts zijn getroffen waarmee gebruikers op hun website moeten inloggen. GoDaddy-accounts zelf, waarin bijvoorbeeld ook naw-gegevens en rekeninginformatie staan, zijn volgens het bedrijf niet getroffen.

Het incident vond plaats op oktober 2019, schrijft GoDaddy, dat de infectie op 23 april van dit jaar ontdekte. Het geeft getroffen klanten een jaar gratis beveiligingssoftware cadeau. Het gaat om Website Security Deluxe en Express Malware Removal.